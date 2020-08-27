Итак, Путин фактически признал, что силы вторжения в Беларусь сформированы и ждут команды. Как всегда, всей правды он не сказал. Судя по тому, что пишут свидетели непосредственно из Беларуси, ихтамнеты частично уже введены в страну и действуют. Их уши убедительно торчат из-за спин лукашенковских карателей.

То есть, оккупация Беларуси по факту началась. Осталось ее только легализовать. Ну а вслед за оккупаций в истории имперских захватов всегда следовала аннексия. Хочет этого Лука или нет, заводя в страну путинского троянского коня, он ставит крест на независимости Беларуси. Аншлюс будет лишь делом времени. Восставший народ борется теперь не только против тирании Лукашенко, но и против окончательного превращения страны в российскую колонию.

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