Одной из характерных особенностей стиля Владимира Путина является, мягко говоря, заметная и довольно быстрая эволюция его взглядов по тем или иным вопросам.

Например, вначале своего президентства он выступал против повышения пенсионного возраста, а потом – за. Сначала он стоял насмерть за выборы губернаторов, а потом – против них. Классическим примером путинского стиля стало изменение его заявлений относительно участия российских военнослужащих в оккупации Крыма. Вначале он говорил, что не имеет представления, что за зеленые человечки занимают полуостров; потом признал, что это были российские военные; завершил же он подробным рассказом о том, как лично руководил процессом захвата украинского Крыма, временами даже подгоняя не вполне расторопного С.Шойгу.

Очередной пример эволюции путинских заявлений демонстрирует история с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль.

12 марта 2018 г. на вопрос журналиста BBC о том, не несет ли Москва ответственность за случившееся, он посоветовал вначале "разобраться у себя":

Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать.

18 марта он уверенно заявил, что в особое (священное?) время – накануне президентских выборов и футбольного чемпионата – никто в России ничего подобного бы не сделал:

...это полная чушь, бред, нонсенс: чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо.

Видимо, по Путину, такое сделать после выборов и футбола в России – запросто.

25 мая он порадовался за здоровье отравленных:

Ничего этого, слава богу, не произошло, и сам Скрипаль, и его дочь живы, выписались из больницы, и, как мы видели недавно на экранах, во всяком случае, дочь его выглядит вполне прилично, слава богу, все живы, все здоровы.

12 сентября он рассказал, что знает подозреваемых:

Мы уже знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего особенного и криминального нет, уверяю вас.

3 октября он сообщил, что С.Скрипаль – это "предатель Родины" и дал понять, как поступают с такими лицами в "любых странах":

"Он просто шпион, предатель Родины, понимаете? Есть такое понятие "предатель Родины". Вот он один из них. Вот представьте себе, у вас есть, Вы гражданин своей собственной страны, и вдруг возникает у вас человек, который предаёт свою страну. Как Вы к нему отнесётесь или любой здесь сидящий, представитель любой страны? Он просто подонок, вот и всё. Этот Скрипаль, он предатель... Его поймали, он наказан был. Отсидел в общей сложности пять лет в тюрьме. Мы его выпустили. Всё. Он уехал. Ещё сотрудничать продолжал там, консультировал какие-то спецслужбы".

Наконец, 20 декабря Путин публично признал ответственность России за попытку отравления Скрипалей:

"Теперь по поводу Скрипалей и Хашогги. Мне здесь даже комментировать нечего. Хашогги убит, это очевидно, все это признали. Скрипаль, слава богу, жив. Тем не менее в отношении России там куча санкций. Не переставая, до сих пор об этом говорят. А во втором случае – тишина полная".

Дело в том, что логическая формула по сравнению случаев Хашогги и Скрипалей, предложенная Путиным во время его пресс-конференции, хорошо известна под названием двойных стандартов или двойной морали.

Суть ее заключается в применении на практике дискриминационных подходов к оценке действий различных лиц, групп населения, стран, рас. Двойные стандарты характеризуются различным применением принципов, законов, правил, оценок к однотипным действиям разных субъектов.

Иными словами, самим фактом одновременного применения этой формулы к Хашогги и Скрипалям, к Саудовской Аравии и России, самим привлечением внимания публики к дискриминационному, с его точки зрения, отношению Запада к России, Путин тем самым показал, что в отличие от Запада сам он лично относится к этим историям как к однотипным.

Что же именно в этих случаях является для Путина однотипным?

Полученные итоги (по крайней мере, промежуточные) однотипными назвать трудно – Хашогги погиб, а Сергей и Юлия Скрипаль выжили. Следовательно, однотипными в сознании Путина является не то, что получилось в итоге, а то, что пытались с указанными лицами сделать соответствующие государства – Саудовская Аравия и Россия.

Именно на это Путин и пожаловался на пресс-конференции.

Причем, по его мнению, Запад руководствуется не просто двойными стандартами, а двойными стандартами в квадрате.

Судите сами.

И Саудовская Аравия и Россия попытались "окончательно решить вопросы" с Хашогги и Скрипалями. Причем у Саудовской Аравии это получилось, а у России – нет. Но Саудовскую Аравию за состоявшееся убийство не наказывают, а Россию – за одну только неудачную (по мнению Путина) попытку – наказывают еще как ("куча санкций").

Согласитесь, – обращается Путин ко всему миру, – это совершенно несправедливо. Мол, действия – однотипные, а последствия – разные.

Согласимся.

Последствия – разные.

А действия – однотипные.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.