Путин привез с собой в Израиль два одинаковых лимузина: видеофакт

Президент России Владимир Путин прилетел в Израиль вместе с двумя совершенно однаковыми лимузинами.

Видео с машинами выложили российские пропагандисты в соцсетях. Так, речь идет о лимузине российского производства Aurus проекта "Кортеж".

Отмечается, что в одном из них ездит глава России, как используют второй при этом – неизвестно.

Путин привез с собой в Израиль два одинаковых лимузина "Известия"

Российских пользователей повеселил этот факт. "Чего так боится?", "А когда садится – путает, перебегая через разные двери из машины в машину", – пишут они в комментариях.

Многих также заинтересовала стоимость транспортировки двух лимузинов в Израиль.

Нет, глаза вас не обманывают. Да, это два совершенно одинаковых ауруса в Иерусалиме. В одном из них Путин pic.twitter.com/PH0Igqs1c1 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 января 2020 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара чуть не оступилась на церемонии встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.