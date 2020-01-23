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23 января • обновлено в 13:48
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Путин привез с собой в Израиль два одинаковых лимузина: видеофакт

1.4т
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Президент России Владимир Путин прилетел в Израиль вместе с двумя совершенно однаковыми лимузинами.

Видео с машинами выложили российские пропагандисты в соцсетях. Так, речь идет о лимузине российского производства Aurus проекта "Кортеж".

Отмечается, что в одном из них ездит глава России, как используют второй при этом – неизвестно.

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Путин привез с собой в Израиль два одинаковых лимузина

Путин привез с собой в Израиль два одинаковых лимузина

"Известия"

Российских пользователей повеселил этот факт. "Чего так боится?", "А когда садится – путает, перебегая через разные двери из машины в машину", – пишут они в комментариях.

Многих также заинтересовала стоимость транспортировки двух лимузинов в Израиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара чуть не оступилась на церемонии встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
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