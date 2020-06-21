Путин припомнил странам СССР подарки "русского народа"

Президент России Владимир Путин объяснил одну из поправок к Конституции нежеланием отдавать "подарки русского народа" республикам, которые вдруг захотят выйти из состава РФ.

Об этом он заявил в эфире ВГТРК 21 июня, передает "МК.RU". По словам российского лидера, та или иная республика должна выходить с тем, с чем пришла.

Путин отметил, что в СССР существовало право выхода для субъектов, но не было четкой процедуры.

"При создании Советского Союза было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель – традиционных, исторических, российских территорий, а потом решила выйти из состава? Но тогда бы выходила хотя бы, с чем пришла, и не тащила с собой подарки от русского народа", – пояснил президент РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым якобы всегда был российским, а жители полуострова лишь приняли решение "воссоединиться с Россией" в марте 2014 года.