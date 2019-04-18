"Путин" пригрозил взорвать шесть судов в России

В Санкт-Петербурге (Россия) 18 апреля от имени "Путина" сообщили о минировании шести судов.

В Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города опубликовано электронное письмо. "Ваше здание будет подорвано сегодня. Взрывные устройства заложены. Желаем взрывного отдыха. С уважением, политик, лидер и боец Владимир Путин", — говорится в нем.

Из-за сообщений о минировании были эвакуированы люди из зданий Московского, Невского, Приморского, Красногвардейского, Петроградского и Кировского судов.

Невский суд уже вернулся к работе, опасных предметов в здании не обнаружено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия "минировала" в Украине кинотеатры и бизнес-центры.

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