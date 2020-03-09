Президент России Владимир Путин высказался о Великой Отечественной войне, пригрозив тем, кто намерен повторить нападение, гибелью.

Предупреждение из уст главы государства прозвучало в анонсе следующей части нашумевшего интервью ТАСС, который распространил в сети кремлевский пул(чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", – заявил Путин.

Путин пригрозил миру новой кровавой войной Скриншот из видео

Напомним, ранее Путин выдал, что у России якобы "хотят украсть победу" и призвал прописать в Конституции недопустимость фальсификации истории о Второй мировой войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, интервью Путина ТАСС наделало немало шума.

В разговоре с журналистом он вспомнил прошлое и перешел на жаргон. Кроме того, показал тюремный жест – решетку.

Глава России разнервничался и жестко высказался о митингах, заявив, что нельзя допускать противостояний.

Путин нелепо оправдался перед нищими россиянами, заявив, что в стране – стабильность.

Президент также сказал, что ему нравится тотальный контроль над чиновниками всех уровней, поскольку без этого они расслабятся.

Также Путин назвал россиян и украинцев одним народом, при этом оскорбив наших сограждан.

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