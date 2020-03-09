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9 марта • обновлено в 19:27
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Путин пригрозил миру новой кровавой войной. Видео

5.8т
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Президент России Владимир Путин высказался о Великой Отечественной войне, пригрозив тем, кто намерен повторить нападение, гибелью.

Предупреждение из уст главы государства прозвучало в анонсе следующей части нашумевшего интервью ТАСС, который распространил в сети кремлевский пул(чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", – заявил Путин.

Путин пригрозил миру новой кровавой войной

Путин пригрозил миру новой кровавой войной

Скриншот из видео

Напомним, ранее Путин выдал, что у России якобы "хотят украсть победу" и призвал прописать в Конституции недопустимость фальсификации истории о Второй мировой войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, интервью Путина ТАСС наделало немало шума.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Вторая мировая война
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Комментарии
42
22
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Интересно
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Свинорусы,лучше бегите "избавляться"от доллара и евро,у вас победун снова.
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1
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Да уже "не повторишь"!
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Россия никогда не начинала вoйны. Она их заканчивала.
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Он Алекс
Он Алекс
Иван Васильевич, Украина, Грузия, Чечня тому пример, правда ?
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