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3 апреля • обновлено в 19:53
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Геннадий Мохненко
Геннадий Мохненко
Пастор, капеллан, основатель реабилитационного центра для детей-беспризорников "Республика Пилигрим" Все статьи автора

Путин приблизился к Короне

2.1т

Главная шутка Апреля - от Господа!

Главная шутка этого сезона, о чем конечно стоит отметить в вдогонку 1-му апреля, принадлежит Господу.

Путин почти подкрался к Короне, протянул свои ручонки, а она превратилась (нет не в тыкву.. все хуже) в Коронавирус!

Я всегда отстаивал ту богословскую точку зрения что у Творца безупречное чувство юмора… Но апрельская шутка с путинской короной и коронавирусом, как говорят мои сынухи - "Зашла!!!"

Вообще, кареты или короны превращающиеся в прах, сюжет не только из Золушки. Вся человеческая история сплошная иллюстрация на эту тему. "Слава человеческая как цвет на траве - подул ветер и нет её.." - говорится в моей любимой, по совместительству главной, книге Человечества. Когда я брожу по каким нибудь руинам древних, славных городов, часто вспоминаю место из Писания.

Путин помчался в госДуру России - 10-го марта.. Сразу после того (как заметил Илларионов в интервью Гордону) как в Гааге выступил засекреченный свидетель, который подтвердил что рядом с буком был не только он в момент выстрела по Боингу…. Там, по его словам, присутствовал не только российский боевой расчет, но и офицеры ФСБ.

То есть Путин увидел что ему хотят надеть на голову (нет ни корону) Петлю, как Хусейну… Тут же, с низкого старта, рванул за Короной в госдуму и быстренько все там оформил.

И вот, ихтамнетовское ВСЁ, протянуло ручки к короне, головку свою уже подставило, а она внезапно (совершенно подлым образом) превратилась в Вирус…

Эта триада диктатора - Петля в Гааге - Корона предагональной, но все же империи - Коронавирус (!!!) - мне лично очень по сердцу… Получилось просто отлично.. Отдаю приз "Главной шутки апреля 2020" - Небу!!!

Спасибо Создателю за то что Короны, Троны, Империи - превращаются в ничто, благодаря удивительной конструкции этого мира! Признаюсь, смотреть на это - сплошное удовольствие…

Впереди последний сезон сериала Российская империя… Кстати, попкорн совсем не подорожал во время карантина..

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Геннадий Мохненко Геннадий Мохненко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Классное наблюдение, спасибо за точную оценку ситуации и реализм:)
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Переходящая каска пророка Дмитро Тымчука по очереди надеваемая различными укроинскими опарышами впрыскивает в из нежнейший мосговой фарш все более @xyительные мультики о которых они спешат поведать миру, пока радужный калейдоскоп быстро сменяющихся картинок не выветрился из мосговых полужопий.
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Экак черноротую Мохнатку расплющило от страха!)))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Витёк Шендурович, не тошни, бес
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