Молдавский президент Игорь Додон воспользовался празднованием 10-летия избрания Кирилла московским патриархом, чтобы слетать в Москву и провести переговоры с Владимиром Путиным
Присутствие Додона было важно как для него, так и для принимающей стороны. Кириллу, этому самопровозглашенному "московскому папе", не удалось заманить на свой праздник ни одного постсоветского президента - кроме, разумеется, Путина и еще Додона. Но и Додону, партия которого готовится к парламентским выборам в Молдове, важно было покрасоваться в обществе Путина и Кирилла, чтобы продемонстрировать коллаборационистскому электорату: это мои друзья, пишет Виталий Портников для espreso.tv.
Додон и Путин
Но чем же помог Путин Додону, кроме этой совместной фотографии? А ничем. Разрешил ввоз молдавской продукции в Россию. Но эта продукция и ранее была разрешена. Просто когда готовили новые санкции против Украины, не сообразили, что запрет провоза товаров через нашу территорию ударит по Молдове - в том числе и по оккупированному россиянами Приднестровью.
Отмену глупого решения теперь преподносят как "подарок" Путина своему союзнику. А что же само Приднестровье? А ничего. Додон отчитывался перед Путиным о своих встречах с главой оккупационной администрации региона Вадимом Красносельским. Но сам приднестровский квислинг даже перед выборами в Молдове предупреждает: его "республика" хочет только в состав России, о восстановлении территориальной целостности Молдовы речи не идёт. В Кремле даже не хотят дать команду своей марионетке месяц-другой помолчать, чтобы Додон и компания привлекли на свою сторону большее количество доверчивых молдаван. А зачем? Красносельский же правду говорит!
Поэтому это статья не о Додоне и Путине. Это статья о Медведчуке, Бойко, Вилкуле, Новинском, Мураеве, Рабиновиче и о тех, кто думает, что стоит проголосовать за кого-то "правильного" - и война окончится, и территориальная целостность восстановится. Не восстановится.
Можно хотеть разговаривать с Путиным, как Зеленский. Можно рассчитывать "задобрить" его автономией Донбасса, как Медведчук. Но суть намерений Путина от этого не изменится. Путину нужна пророссийская администрация в Киеве, сохранение контроля над Донбассом и признание российского статуса Крыма. Никакого другого сценария у него для нас нет. В его сознании президент Украины или Молдовы ничем не отличаются от президента Татарстана или губернатора Курской области. Порошенко бесит Путина именно потому, что не хочет вести себя, как губернатор, еще и называет его - императора, царя, вершителя судеб - на ты, как какого-то Лукашенко! И точно также Путин будет ненавидеть любого украинского президента, который не захочет вести себя, как малороссийский губернатор.
А того, кто захочет с ним разговаривать, "искать компромисс" или умасливать, Путин будет презирать - как презирал Януковича или как презирает Додона. И в этом своём презрении хозяин Кремля совершенно логичен. Потому что какое еще чувство можно испытывать к людям, не способным отдать себе отчет в реальном положении вещей?
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