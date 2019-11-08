"Путин предупреждал": Лавров сделал дерзкий намек США

Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности как зеркальный ответ на действия США.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости. Он также добавил, что Россия не будет присоединяться к договору о полной ликвидации ядерного оружия.

"Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально", – заявил Лавров.

"Вместе с тем в целях сохранения окна возможностей для поиска путей поддержания и предсказуемости в ракетной сфере Россия приняла решение не замещать наземные РСМД где бы то ни было, пока в том или ином регионе не будут размещаться ракеты аналогичного класса американского производства", – добавил он.

Лавров сделал дерзкий намек США

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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