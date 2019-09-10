Путин предложил "скинуть" Аксенова в Крыму: кто может заменить

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение "Госсовета" оккупированного Крыма трех кандидатов на пост главы аннексированного полуострова.

Как сообщает РИА "Новости", кроме нынешнего "главы республики" Сергея Аксенова, Путин предложил еще двух политиков.

Так, лидер россиян предложил возглавить украденный Крым таким людям:

– депутат Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя Сергей Богатыренко (КПРФ),

– депутат Госдумы Павел Шперов (ЛДПР).

При этом в "парламенте" не сомневаются, что за Аксеновым останется его должность.

"Конечно, главой Крыма будет избран Аксенов. Здесь нет никакого сомнения", – заявил "председатель" парламента Владимир Константинов.

Владимир Путин и Сергей Аксенов

Павел Шперов родился 4 июля 1971 года в Симферополе. Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ VII созыва с 5 октября 2016 года. В 1989-1991 годах состоял в Православно-монархическом ордене-союзе. В феврале 1991 года вступил в Русское общество Крыма, а с 2008 года стал заместителем председателя. С 2006 года являлся участником Народного фронта "Севастополь-Крым-Россия".

В феврале 2014 года был членом так называемой самообороны Крыма, начальник штаба 10-й роты "народной самообороны". Награжден медалью "За возвращение Крыма".

Павел Шперов

Сергей Богатыренко родился 7 октября 1978 года в Севастополе. С 2010 года занимал различные должности в Севастопольском городском комитете Коммунистической партии Украины. С мая 2014 года занял пост второго секретаря Севастопольского городского комитета КПРФ. С апреля 2017 года – первый секретарь Крымского республиканского комитета КПРФ.

Сергей Богатыренко

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского на полуостров.

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