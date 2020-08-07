Путин позвонил Лукашенко из-за вагнеровцев: хочет решить все по-братски
Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Беларуси Александром Лукашенком задержанных в Минске наемников ЧВК Вагнера.
Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор прошел в телефонном режиме.
"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений. Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", – говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что Россия заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 29 июля в Беларуси задержали боевиков российской ЧВК Вагнера.
Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Беларусь получила от Украины запрос по вагнеровцам.
В МВД Украины раскрыли новые детали о задержанных вагнеровцах.
МИД РФ запутался в показаниях, оправдывая вагнеровцев, задержанных в Беларуси.
Также Александр Лукашенко пригрозил России из-за переброски нового отряда наемников в Беларусь.
Позже Александр Лукашенко позвал генпрокуроров России и Украины по делу вагнеровцев.