"Паркинсон лягнул?" Россияне высмеяли странный поступок Путина

Президент России Владимир Путин вызвал волну насмешек в сети из-за того, что поздоровался во время посещения ВГИКа с куклой мультипликационного персонажа Шапокляк.

Подтверждающее видео опубликовали в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, президент в четверг, 17 октября в рамках визита во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова осмотрел мастерскую по изготовлению кукол. Когда ему показали Шапокляк, Путин решил двумя пальцами пожать ей руку.

Путин поздоровался с Шапрокляк и насмешил сеть vedomosti.ru

Путин поздоровался с куклой Шапокляк Скриншот из видео

"Походу его лягнул Паркинсон обоими копытами", "Это должно вызвать умиление?", "Надеюсь, что это не начало дружбы Путина с Шапокляк", – отреагировали россияне в комментариях.

Тем временем Путин во ВГИКе поздоровался с Шапокляк pic.twitter.com/ihtbbDXvut — RT на русском (@RT_russian) October 17, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с Путиным произошел конфуз в Саудовской Аравии, где подаренная им птица загадила королевский дворец.

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