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17 октября • обновлено в 19:36
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"Паркинсон лягнул?" Россияне высмеяли странный поступок Путина

2.1т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин вызвал волну насмешек в сети из-за того, что поздоровался во время посещения ВГИКа с куклой мультипликационного персонажа Шапокляк.

Подтверждающее видео опубликовали в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, президент в четверг, 17 октября в рамках визита во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова осмотрел мастерскую по изготовлению кукол. Когда ему показали Шапокляк, Путин решил двумя пальцами пожать ей руку.

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Путин поздоровался с Шапрокляк и насмешил сеть

Путин поздоровался с Шапрокляк и насмешил сеть

vedomosti.ru

Путин поздоровался с куклой Шапокляк

Путин поздоровался с куклой Шапокляк

Скриншот из видео

"Походу его лягнул Паркинсон обоими копытами", "Это должно вызвать умиление?", "Надеюсь, что это не начало дружбы Путина с Шапокляк", – отреагировали россияне в комментариях.

"Паркинсон лягнул?" Россияне высмеяли странный поступок Путина
"Паркинсон лягнул?" Россияне высмеяли странный поступок Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с Путиным произошел конфуз в Саудовской Аравии, где подаренная им птица загадила королевский дворец.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Не, а ЧО, дедушка старенький, невнимательный ))))Здравствуйте! Царь. Очень приятно, царь. Очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь очень приятно. Царь. Очень приятно. Очень приятно...
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Зеленскому ещё ой как далеко до уровня Шапокляк, чтобы добиться встречи с В.Путиным!
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