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Константин Боровой
Константин Боровой
Российский предприниматель и политикВсе статьи автора

Путин позавидовал США и пригрозил Украине

Нынешняя пресс-конференция Путина больше похожа на пресс-конференцию авторитарных лидеров, когда уже не просто заранее известны все вопросы, стоят какие-то люди с плакатами. Теперь уже были и комплиментарные мнения. Каждый второй из журналистов говорил, что он благодарит Путина за то, за се, за пятое-десятое и приглашает в гости. Но это уже не пресс-конференция, а элемент пропаганды.

В общем, новый формат.

Что касается Украины, то Путин говорил о собственности УПЦ и довольно четко заявил, что будет за нее бороться. Теперь уже от Украины будет зависеть, насколько быстро и эффективно этот вопрос будет решен. Тянуть долго нельзя, решить нужно быстро. Московских попов, по существу чекистов, нужно быстро депортировать из Украины. Не нужно сильно тянуть и проводить слюнявые дискуссии. Это довольно мощная агентурная сеть, которая пропагандистски воздействует на общество. Провокации будут. Это же спецслужбы, для них православные ценности не особо важны. Так что у украинской Службы безопасности есть большая задача по предотвращению разных терактов.

Новости
А зачем Путину нападать? Разве ему это выгодно?

Путин же ясно сказал, что поборется за влияние. И этот новый рычаг, который он будет использовать для дестабилизации положения в Украине.

А в остальном он выворачивался от сложных вопросов. Было много лжи, дезинформации. Кроме того, что он один из активных участников пропагандистской кампании, он сам находится под ее воздействием. Также пресс-конференции для него это еще возможность воздействовать на окружение, которое чувствует его слабость. Слабеет страна – слабеет и лидер.

Путин позавидовал США и пригрозил Украине

Кстати говоря, хороший вопрос задали американские журналисты относительно мирового господства, на который Путин очень правильно ответил. Мол, мы бы и хотели, по сути, управлять миром. Но все, штаны спадают. Мирового господства нам достичь не удастся. Позавидовал США, что у них есть много инструментов воздействия на международную политику.

На все остальное Путин не ответил. Наверное, понимает, что ответить честно – невозможно.

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Автор
Константин БоровойКонстантин Боровой
Темы
Пресс-конференция ПутинаРоссийская военная угрозароссийская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
пропагандаРоссияНовости России
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