Два наших источника в АП подтверждают, что после истории с трубопроводом "Дружба" (которую президент Беларуси Александр Лукашенко откровенно попытался использовать для дискредитации перед международным сообществом не только России как надежного партнера, но и лично Владимира Путина), произошёл перелом в общении глав двух государств.
До этого момента Владимир Путин в любом окружении демонстрировал паритет России и Белоруссии и соглашался, когда Лукашенко говорил о том, что два президента - старые друзья и разберутся между собой в любой проблеме.
Начиная со встречи в Пекине (когда Лукашенко "психанул" в присутствии Назарбаева), Путин де-факто общается с Лукашенко подчеркнуто холодно и "на дистанции".
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Российской стороной фактически выдвинут ультиматум (впервые его параметры были обсуждены зимой в Сочи, на известном "лыжном стоянии" Путина и Лукашенко) - или Лукашенко инициирует (референдум) процедуру объединения РФ и Беларуси, в результате чего Путин возглавит объединенное государство, а Лукашенко станет Секретарем Совбеза, или президент Беларуси запускает процедуру передачи власти преемнику (обсуждалась кандидатура Виктора Лукашенко).
Наши источники сообщают, что об этом Владимир Путин кулуарно говорил на днях и с Нурсултаном Назарбаевым, чьим мнением дорожит.
Оба предложенных варианта пока довольно эмоционально отвергнуты самим Александром Лукашенко. Более того, наши источники сообщают, что имеется указание Лукашенко проводить аресты всех, кто будет упомянут в ходе допросов в качестве "агентов российского влияния", с целью полной зачистки "московской партии" в руководстве Беларуси.
Вместе с тем, в АП России прорабатывается резервный вариант для" усмирения" Лукашенко - речь идет о подготовке указа Президента России о свободном получении российского гражданства для жителей Беларуси...
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