Путин после санкций США наградил Кадырова званием генерал-майора. Документ

Главе Чечне Рамзану Кадырову присвоили воинское звание генерал-майор. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Снимок приказа Кадыров опубликовал на странице в Instagram. Он сообщил, что Путин лично зачитал ему указ по телефону.

"Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно", – написал Кадыров.

Поблагодарив президента РФ за высокую оценку его работы, Кадыров еще раз напомнил о том, что он, как верный пехотинец Путина, "готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте".

Отметим, что генерал-майор Рамзан Кадыров числится как боец Росгвардии.

Путин зачитал приказ Кадырову по телефону (Instagram ya_pomoshnik_kra_95)

Кадыров поблагодарил президента РФ (Instagram ya_pomoshnik_kra_95)

глава Чечни назвал себя "верным пехотинцем Путина" (Instagram ya_pomoshnik_kra_95)

Как сообщал OBOZREVATEL, Госдепартамент США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" лиц, которых обвиняют в нарушении прав человека, включая пытки и внесудебные казни.