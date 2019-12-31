Путин после провального новогоднего обращения в 2019 году пошел на хитрость. Видео

Президент России Владимир Путин уже выступил с обращением к нации, так как на Дальнем Востоке этой страны Новый год уже пришел.

Примечательно, что в этом году, после провала предыдущей новогодней речи в сети, комментарии под соответсвующим роликом на YouTube-канале были заблокированы. То есть, россияне не смогут раскритиковать там выступление Путина.

На новогоднем поздравлении Путина закрыли комментарии Скриншот страницы

Владимир Путин Скриншот видео

В своей речи российский лидер продолжил риторику в стиле "Деды воевали!" и заявил следующее: "В наступающем году мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения – всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины". Также глава РФ цинично пожелал россиянам достатка и покоя в семьях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети напомнили об исторической речи президента России Бориса Ельцина от 31 декабря 1999 года, в которой он объявил об уходе в отставку и о том, что его преемником станет Владимир Путин.

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