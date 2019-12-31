Главная Новости
31 декабря • обновлено в 15:45
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Путин после провального новогоднего обращения в 2019 году пошел на хитрость. Видео

841
Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин уже выступил с обращением к нации, так как на Дальнем Востоке этой страны Новый год уже пришел.

Примечательно, что в этом году, после провала предыдущей новогодней речи в сети, комментарии под соответсвующим роликом на YouTube-канале были заблокированы. То есть, россияне не смогут раскритиковать там выступление Путина.

На новогоднем поздравлении Путина закрыли комментарии

На новогоднем поздравлении Путина закрыли комментарии

Скриншот страницы

Владимир Путин

Владимир Путин

Скриншот видео

В своей речи российский лидер продолжил риторику в стиле "Деды воевали!" и заявил следующее: "В наступающем году мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения – всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины". Также глава РФ цинично пожелал россиянам достатка и покоя в семьях.

Новости
Был худой и без ботокса: как изменился Путин за 20 лет у власти в России

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети напомнили об исторической речи президента России Бориса Ельцина от 31 декабря 1999 года, в которой он объявил об уходе в отставку и о том, что его преемником станет Владимир Путин.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Новый год
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Скот должен слушать своего фюрера, а не комментировать! Такое оно, житиё не паРРаше!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги