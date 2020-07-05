"Путин послал миру крик о помощи, умоляя обратить на него внимание". Интервью с российским журналистом

Кремль совершенно расслабился, устроив голосование за поправки в Конституцию России относительно обнуления президентских полномочий Владимира Путина. Если раньше там хотя бы заботились о внешней картинке фальсификаций своей власти, то теперь им стало абсолютно безразлично. Это плохо не только для самой России, но и для ее соседей тоже – заверил в интервью OBOZREVATEL российский журналист Александр Кушнарь.

– Путин, обнулив свои президентские полномочия, на самом деле проиграл, а не укрепил свою власть?

– Если говорить о том, удалось ли Путину легализовать свое вечное правление с точки зрения юридического оформления, то эта цель достигнута. У меня не было никаких сомнений, что ему что-то помешает это сделать. В России уже давно разрушены политические механизмы по предотвращению подобных антиконституционных переворотов. С другой стороны, там нет и тех, кто готов был бы, как в Украине, взять на себя ответственность за "свержение" власти.

Не было ни одной причины, по которой у Кремля могли возникнуть какие-то проблемы в рамках реализации этого проекта. Поэтому путинская администрация так издевательски провела вот эту процедуру по голосованиям на референдуме. Но то, что страна, обладающая таким большим ядерным арсеналом в мире, превратилась в посмешище – на самом деле страшно. Это показывает, в каком состоянии находится Путин и те люди, которые правят страной. Очевидно, что в Кремле наступила настолько серьезная интеллектуальная, профессиональная и моральная деградация. Казалось бы невозможно представить, чтобы они пали еще больше, но тем не менее это постоянно происходит.

– Имеете ввиду сфальсифицированный процесс голосования за поправки в Конституцию?

– Если бы подобное произошло в какой-нибудь Северной Корее, мы бы посмеялись. А тут в России люди голосовали даже без паспорта, без проверок статуса тех, кто выполняет функции представителей избирательных участков и так далее. Нельзя назвать инфраструктурой гараж, подвал или детскую площадку. Получилось псевдоголосование.

И то, что такой процесс происходит в рамках обнуления президентства Путина, – яркая иллюстрация ситуации в России. Именно так там будут происходить последующие выборы и функционирование самого государства на всех уровнях: на лавочках, в подвалах, в подворотнях, на заборах, под заборами. Вот это и есть все российское государство.

Конституция России "Билетик"

– Кстати, посты и фотожабы в соцсетях, мол, на выборах просто кивните, – яркое тому подтверждение.

– Да, вот так и голосовали за поправки. Но не только государство и руководство деградировали до такой степени, а и все эти прислужники, бюджетники, которые готовы продаваться за жалкие деньги. Российское общество деградировало в целом. На участки ведь пошли не только те, кого сгоняли. Бросьте, это чушь собачья. Навальный, который говорит, что этих людей заставили, их шантажируют и так далее, они подневольные, они не сами... Да глупости! На участки пошли взрослые и ответственные люди и проголосовали не "против", а "за". Хотя были и такие, кто голосовал "за", считая, что в Кремле уже все решено. Мол, раз Путин захотел остаться, он останется.

Это еще значит, что Путин и его окружение абсолютно расслабились. Если раньше они хотя бы заботились о том, чтобы все выглядело красиво, то теперь им стало абсолютно безразлично. Они поняли, что съедят все – и внутри России, и за ее пределами.

На самом деле постконституционная реальность – это окончательная деградация и полная депрофессионализация российского руководства. В то же время это и цементирование руководства, как сказал Песков. Это опасно как для самих россиян, так и соседей России. Ситуация на Донбассе будет законсервирована на долгие годы, если не на десятилетия. То же самое касается и Крыма.

– Из-за того, что Путин в России – это навсегда?

– Да, ведь если они пошли на такой карикатурный ход, не позаботившись о его серьезном оформлении. Это говорит о том, что все поняли: им вообще ничего не грозит, а у власти можно остаться вечно. Соседям России нужно иметь это в виду. Не думаю, что будет эскалация. У России нет никаких сил, ни финансовых, ни военных, ни самое главное, моральных. Вот в 14-м году был драйв, а сейчас он абсолютно потерян.

CNN на днях в своей статье, ссылаясь на высокопоставленных чиновников администрации Трампа, написала, что Россия – это второсортное тоталитарное государство, слабеющее, которое деградирует и находится на склоне своих сил. Там еще упоминалось, что она производит всего лишь 4% или даже меньше 4% мирового ВВП. Это собственно энергоресурсы. Но если нефть опять упадет до 20 долларов – все, нет этих 4% ВВП.

– То есть Путин не будет нападать на Украину, как бы не шантажировал разными военными учениями?

– Да, некоторые эксперты считают, что чуть ли не в сентябре Путин нападет на Украину, что опять будет эскалация... Но я в это не верю. Повторюсь, у России нет никаких сил. Страна, которая неспособна организовать фарс выборов, вряд ли способна организовать что-то подобное происходящему в 14-м году. Тем более, что чревато новыми санкциями.

Путинская статья о пересмотре Второй мировой – это же на самом деле крик о помощи. Крик диктатора, который находится в изоляции, абсолютно деградировал и оторвался от реальности. Он умоляет, чтобы на него обратили внимание. Если раньше он пользовался военной агрессией, то теперь даже на это не способен. Он горазд только на мелкие пакости, а вот развернуть кампанию, которая бы переломила ход войны – нет.

Поэтому Кремль сосредоточится на удержание своей власти в России. На это у них ресурсов хватит. А на какие-то внешние агрессивные авантюры – вряд ли. Ну разве что на поддержание той клоаки, которая произошла на Донбассе и в Крыму. Турция показала, что теоретически с российскими войсками можно справиться достаточно легко. Только этим сейчас заниматься никто не будет. Современный мир живет по другим правилам, никому не нужны конфликты, тем более военные. Все эти внешнеполитические моменты будут законсервированы на долгие годы, собственно до конца правления Путина.

Владимир Путин Главком

– Что тогда будет с самой Россией при таких раскладах? Она будет такой, как существует в нынешнем виде или все-таки возможны некие изменения?

– Россия – это не что-то твердое. Там нет ни государства, ни страны, ни плотного политического и социального поля. Все расползается. Политическая система полностью разрушена, Путин руководит всем в ручном режиме, начиная от экономики и заканчивая починкой стиральной машинки в доме у конкретной бабушки, которая обратилась к нему через горячую линию.

Часто прогнозируют расползание России как минимум по границам внутринациональных структур. Объективная реальность такова, что целый ряд регионов находится внутри государства с помощью силы. У них есть социальный контракт с Москвой, в соответствии с которым она удерживает эти территории. По сути, Москва является оккупантом в отношении целого ряда республик, находящихся внутри России.

Как только силовой инструмент ослабнет, пойдут разговоры о выходе этих регионов из состава России. Очень часто они являются донорами для российского бюджета. А какой-то связи между республиками с тем самым глубинным народом, как написано в новой Конституции, просто нет. По сути дела, это абсолютно отдельные государства. Посмотрите на Якутию, насколько сильно она отличается от остальной России, хотя это Сибирь, а не Кавказ.

Если к власти не придут интеллектуалы, профессионалы, либералы, то после Путина либо власть передадут по наследству, но это означает продолжение гниения с окончательным выхолащиванием всех интеллектуальных ресурсов, либо же произойдет социальный взрыв. За ним последует бунт, и, возможно, перестройка.