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20 ноября • обновлено в 22:25
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"Цап-царап унитазы": украинцы высмеяли воровскую натуру Путина

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Президент России Владимир Путин пригрозил США сделать "цап-царап" в отношении их новых технологий по добыче нефти.

Странное заявление он выдал в среду, 20 ноября, на форуме "Россия зовет!" Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Что касается сланцевой нефти. Мы подождем, пока американцы истратят деньги на новые технологии, а потом цап-царап. Или задешево купим. Это я пошутил! Цап-царап делать совсем необязательно", – сказал Путин.

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Украинцы высмеяли воровскую натуру Путина

Украинцы высмеяли воровскую натуру Путина

Украинцы напомнили Путину недавний инцидент с захваченными кораблями ВМС, которые вернули пустыми. "Мы подождем, пока американцы истратят деньги на новые технологии, а пока цап-царап, и сп*здим плафоны, розетки и унитазы с украинских кораблей", – написали в Twitter.

"Цап-царап унитазы": украинцы высмеяли воровскую натуру Путина
"Цап-царап унитазы": украинцы высмеяли воровскую натуру Путина
"Цап-царап унитазы": украинцы высмеяли воровскую натуру Путина
"Цап-царап унитазы": украинцы высмеяли воровскую натуру Путина
"Цап-царап унитазы": украинцы высмеяли воровскую натуру Путина

В сети потроллили российского лидера. "Дедушка живет в своём виртуальном мире", "Какая адовая ересь", "Чо за Петросян на сцене?", "Маразмат", "Стыд какой", "Гоп-стоп", "Редкостный дебил", "Дед совсем плохой стал", "Днище", "Гений мировой политики, дурак набитый", – написали в комментариях.

"Цап-царап унитазы": украинцы высмеяли воровскую натуру Путина
"Цап-царап унитазы": украинцы высмеяли воровскую натуру Путина
"Цап-царап унитазы": украинцы высмеяли воровскую натуру Путина
"Цап-царап унитазы": украинцы высмеяли воровскую натуру Путина
"Цап-царап унитазы": украинцы высмеяли воровскую натуру Путина
"Цап-царап унитазы": украинцы высмеяли воровскую натуру Путина
"Цап-царап унитазы": украинцы высмеяли воровскую натуру Путина
"Цап-царап унитазы": украинцы высмеяли воровскую натуру Путина
"Цап-царап унитазы": украинцы высмеяли воровскую натуру Путина
"Цап-царап унитазы": украинцы высмеяли воровскую натуру Путина
"Цап-царап унитазы": украинцы высмеяли воровскую натуру Путина
"Цап-царап унитазы": украинцы высмеяли воровскую натуру Путина
"Цап-царап унитазы": украинцы высмеяли воровскую натуру Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, что Россия разграбила корабли "Никополь","Бердянск" и "Яны Капу". "Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы", – поделился он.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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Червоний Данило
Червоний Данило
нищ-ебро-дские кац-апы уперли не только унитазы и плафоны, а так же использованную туалетную бумагу, так как думали что среди фекальной бумаги они найдут какие то ценные бумаги и записи. еще украли мешки с грязным бельем для стирки! во как! это же какой нищ-етой нужно быть! фууу...какая мерзость! Весь мир с вас смеется уже! Даже карикатуры начали рисовать на вас! А еще мнят себя великими..могучими....аж тошно!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Не знаю я, украл ли Пу с лоханки толчок, плафон и прочую фигню, но коль судить по дырке от болванки, то Порох точно сп*здил всю броню. :)
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Борисс Робот
Борисс Робот
Ш. Олег, судя по дырке в твоей болванке у тебя кто то сп*здил весь мозг..
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Всё, дело закрыто. Нашлись унитазы с Украинских кораблей )))) В Козьма-Демьяновской средней школе Должанского района Орловской области торжественно открыли первый за 145 лет теплый туалет — до этого он располагался на улице. Об этом сообщила местная газета «Знамя труда»
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