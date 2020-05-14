Президент России Владимир Путин пошутил об экспериментах на мышах с человеческими генами, заявив, что такие исследования вызывают у него "одновременно чувства благоговения и тревоги".

Он также выразил надежду, что "мышки" останутся под контролем ученых. Об этом Путин заявил на онлайн-совещании в четверг, 14 мая, по вопросам развития генетических технологий в России, передает ТАСС (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Владимир Путин Иллюстрация

Директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров отчитался об исследованиях на гуманизированных мышах, в геном которых добавляют функционирующие гены человека для поиска лечения различных заболеваний.

Путин назвал выступление очень интересным. "Я не знаю, как у кого, но у меня лично, могу сказать, когда вы говорили о гуманизации мышек, чувство благоговения возникло, но и внутренней тревоги", – сказал президент РФ.

"Сразу генно-инженерная фантазия рождает самые разные образы этих гуманизированных мышек. Надеюсь, что все это будет под контролем", – добавил он.

В свою очередь Макаров отметил, что в Новосибирске лабораторным мышам установлен памятник, но для аналогичных исследований используют также кроликов, крыс, червей и рыбок.

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