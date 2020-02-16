"Путин пошутил" о сверхдержаве с Беларусью – экономист

Белорусский экономист, руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико заявил, что президент РФ Владимир Путин "пошутил", когда предлагал главе Беларуси Александру Лукашенко объединить страны в сверхдержаву.

Союзное государство России и Беларуси, существующее де-юре, "ни к каким реальным последствиям не приведет, но Россия остается сырьевым энергетическим придатком Беларуси", – сказал он OBOZREVATEL.

"Путин, как майор КГБ, всегда говорит весело. Это привычка. Человек, который работал в КГБ, всегда откалывает шуточки. Россия давно осознала и решила ликвидировать свою коммунистическую интернациональную субстанцию. Никакого интернационализма. Только национальный интерес. Поэтому никакой "сверхдержавы" не будет", – подчеркнул он, комментируя информацию о том, что подобное предложение прозвучало на встрече Путина и Лукашенко в декабре 2019 года.

Владимир Путин, Александр Лукашенко, коллаж

Говоря о союзном государстве, Заико сказал, что "оно никому не мешает, только увеличивает потребление кофе и шампанского во время приемов".

По его оценкам, у белорусских элит "нет никаких иллюзий по поводу России, никаких иллюзий по поводу Евросоюза". "Элиты в Беларуси не считают доминантой уход в Европу. Для представителя колхозных элит – Лукашенко – это тоже не является доминантой. Мы малая страна с открытой экономикой, которая выстраивает собственные пути развития и выстраивает стратегию устойчивого балансирования с приоритетом национальных интересов", – подчеркнул эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщило, что президент России Владимир Путин несколько раз пытался убедить президента Беларуси Александра Лукашенко объединить два государства и создать сверхдержаву. 14 февраля Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на новый вариант создания "союзного государства": там хотят присоединить Беларусь в обмен на единые цены на энергоносители.

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