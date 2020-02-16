Главная Новости
16 февраля • обновлено в 08:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Путин пошутил" о сверхдержаве с Беларусью – экономист

2.7т
Читать материал на украинском

Белорусский экономист, руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико заявил, что президент РФ Владимир Путин "пошутил", когда предлагал главе Беларуси Александру Лукашенко объединить страны в сверхдержаву.

Союзное государство России и Беларуси, существующее де-юре, "ни к каким реальным последствиям не приведет, но Россия остается сырьевым энергетическим придатком Беларуси", – сказал он OBOZREVATEL.

"Путин, как майор КГБ, всегда говорит весело. Это привычка. Человек, который работал в КГБ, всегда откалывает шуточки. Россия давно осознала и решила ликвидировать свою коммунистическую интернациональную субстанцию. Никакого интернационализма. Только национальный интерес. Поэтому никакой "сверхдержавы" не будет", – подчеркнул он, комментируя информацию о том, что подобное предложение прозвучало на встрече Путина и Лукашенко в декабре 2019 года.

Владимир Путин, Александр Лукашенко, коллаж

Владимир Путин, Александр Лукашенко, коллаж

Говоря о союзном государстве, Заико сказал, что "оно никому не мешает, только увеличивает потребление кофе и шампанского во время приемов".

Новости
Сократить каналы Путина: Лукашенко сделал новый выпад против России

По его оценкам, у белорусских элит "нет никаких иллюзий по поводу России, никаких иллюзий по поводу Евросоюза". "Элиты в Беларуси не считают доминантой уход в Европу. Для представителя колхозных элит – Лукашенко – это тоже не является доминантой. Мы малая страна с открытой экономикой, которая выстраивает собственные пути развития и выстраивает стратегию устойчивого балансирования с приоритетом национальных интересов", – подчеркнул эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщило, что президент России Владимир Путин несколько раз пытался убедить президента Беларуси Александра Лукашенко объединить два государства и создать сверхдержаву. 14 февраля Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на новый вариант создания "союзного государства": там хотят присоединить Беларусь в обмен на единые цены на энергоносители.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Путин Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
9
2
Смешно
3
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Это и так понятно, что пошутил - из двух запорожцев никак не сделать мерседес! Он, наверное ошибся, и хотел сказать - смехдержаву! К ней бы еще присоединить Узбекистан, КНДР, Таджикистан и Мокшостан будет в полном составе))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Инкогнито Назар, ты хрюкай дальше. Твоя недострана даже запорожцы разучилась делать. Иди собаку продавай "за февраль"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-она не шутит
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги