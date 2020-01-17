Изменения в Конституцию, предложенные президентом Путиным, четко говорят о том, что он пожизненно планирует править Россией с сохранением в своих руках полного контроля над силовыми структурами и финансовыми потоками, а предложенная им модель так называемого транзита власти, исключительно базируется на интересах правящего клана, где повсюду царит круговая порука-этакая возведенная в абсолют номенклатурная "омерта".

В современной истории есть достаточно примеров того, как заявленные лозунги становились катализаторами многих политических потрясений в различных странах и именно поэтому, спецслужбы, находящиеся многие годы у власти в России пытаются заранее, за несколько лет вперед, отшлифовавть возможные форс-мажорные ситуации, чтобы этот транзит власти не привел к краху существующей политической системы.

Учитывая масштабы России, ее место на политической карте и то, что в мире очень внимательно следят за происходящими политическими процессами в стране, где больше всего ядерного оружия на планете, не трудно догадаться, что данный процесс транзита напрямую зависит от многих факторов в мировой политике, включая и взаимоотношения Кремля с цивилизованным миром, которые зашли в тупик после российской аннексии Крыма, развязанной ею войны в Донбассе и последовавших за этим санкций Запада. Россиянам следует помнить уроки истории собственной страны, иначе как говорил Василий Ключевский: "История ничему не учит, а только наказывает за незнание истории".

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