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17 января • обновлено в 10:04
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Рамис Юнус
Рамис Юнус
Американский политолог Все статьи автора

Путин пошел на пожизненное, или Номенклатурная "омерта"

1.4т

Изменения в Конституцию, предложенные президентом Путиным, четко говорят о том, что он пожизненно планирует править Россией с сохранением в своих руках полного контроля над силовыми структурами и финансовыми потоками, а предложенная им модель так называемого транзита власти, исключительно базируется на интересах правящего клана, где повсюду царит круговая порука-этакая возведенная в абсолют номенклатурная "омерта".

В современной истории есть достаточно примеров того, как заявленные лозунги становились катализаторами многих политических потрясений в различных странах и именно поэтому, спецслужбы, находящиеся многие годы у власти в России пытаются заранее, за несколько лет вперед, отшлифовавть возможные форс-мажорные ситуации, чтобы этот транзит власти не привел к краху существующей политической системы.

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Учитывая масштабы России, ее место на политической карте и то, что в мире очень внимательно следят за происходящими политическими процессами в стране, где больше всего ядерного оружия на планете, не трудно догадаться, что данный процесс транзита напрямую зависит от многих факторов в мировой политике, включая и взаимоотношения Кремля с цивилизованным миром, которые зашли в тупик после российской аннексии Крыма, развязанной ею войны в Донбассе и последовавших за этим санкций Запада. Россиянам следует помнить уроки истории собственной страны, иначе как говорил Василий Ключевский: "История ничему не учит, а только наказывает за незнание истории".

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Автор
Рамис Юнус Рамис Юнус
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Галактионов Николай Петрович
Галактионов Николай Петрович
Невероятно, но факт: Уолл-стрит вознаградил Путина за захват власти (Forbes, США) https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2020/01/16/wall-street-seems-to-oddly-reward-putin-power-grab/#5da49abe78c6
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Mega Death
Mega Death
Какое дело этой чурке азербайджанской до Путина?
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Ура-а-а-а-а!!!...п у т е н будет править в Р а с П е д е р а с т и и вечно!!!..Да здравствует сказочный в о ш ь д ь всея з а с и Р а х и-так как он загоняет с л о п а т ы ж р у щ и х,немытых к а ц а п о в в землю,даже г и т л е р у не снилось..ха-ха-ха-ха-ха..
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Mega Death
Mega Death
Харченко Вадим, Гитлер. кстати вывозил с Украины xoxлов вагонами. А теперь эжто бы-дло само ломится в Германию батрачить))) Ты лучше подумай , что будет с Украиной если Путин останется пожизненным президентом.))
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