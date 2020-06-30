Путин попросил россиян поддержать обнуление сроков: в сети взбунтовались

Президент России Владимир Путин разозлил россиян, призвав их голосовать за поправки в конституцию.

Так, в социальной сети Twitter российский пропагандист Дмитрий Смирнов опубликовал фрагмент видеообращения президента РФ, а котором он около Ржевского мемориала призывал россиян голосовать.

"За последнее время не раз обращался к вам по самым значимым для нашей страны вопросам. Сегодня считаю необходимым сделать это вновь. Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Голосуем за страну, в которой хотим жить. С современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, эффективной властью, подотчетной обществу. Голосуем за страну, за которую работаем и которую хотим передать нашим детям и внукам", – сказал Путин.

Так, под постом россияне обвинили президента в том, что он "вцепился за место" и хочет любым способом остаться на посту главы государства. Некоторые посчитали циничным то, что Путин для обращения выбрал именно мемориал погибшим солдатам.

"Вцепился за место. Уйти нельзя остаться!", "Ну от Ржевского-то мемориала мы тебя еще не слышали, надеюсь последнюю речь ты нам из клетки в суде толкнешь", "Запел наш несменяемый и это через почти три десятка лет с того момента как страну ломали через колено. Тогда было всё Ок. Голосуй во дворе, голосуй у полкового сортира, лишь бы сохранить своё право и дальше грабить народ. РФ-ОПГ", "Да, этот тот же самый человек, который говорил, что категорически не согласен менять Конституцию и не будет этого делать. Или не тот?", "Как он из бункера вышел или инсталляция", "Антисоветчик №1 без зазрения совести использует подвиг советских солдат для достижения меркантильных целей узкого круга дядей и тетей", "Конечно уже проголосовал против его поправок. Зачем мне генсек? Раньше он хотя бы коммунистическим,а сейчас олигархический", "Мерзкая дешевка..опять на фоне погибших советских людей..пиарит продолжения тотального грабежа страны, обнищания и вымирания народа", – писали в сети.

Twitter Дмитрия Смирнова

Twitter Дмитрия Смирнова

Twitter Дмитрия Смирнова

Twitter Дмитрия Смирнова

Twitter Дмитрия Смирнова

Twitter Дмитрия Смирнова

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционер Юрий Медовар заявил, что голосование за поправки в Конституцию РФ является незаконным по ряду причин. Оппозиция не может повлиять на ситуацию – решение уже принято. Кроме этого, участие в голосовании жителей аннексированного Крыма – еще один источник проблем для Кремля.