Путин попал в курьез на параде ВМФ: не понравился микрофон. Видео

Президент России Владимир Путин попал в курьез, открывая военно-морской парад ко дню ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.

Во время обращения к служащим Военно-морских сил Путину, видимо, не понравилось эхо его голоса. Поэтому он начал двигать микрофоны на трибуне.

При этом на микрофоны были надеты пушистые насадки, что добавляло комичности ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июля в Санкт-Петербурге прошел военно-морской парад в честь дня Военно-морского флота РФ.

На параде Путин вдруг напомнил, что Антарктиду "открыли русские моряки".