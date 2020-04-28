В России планируют с размахом отпраздновать День победы 9 мая, несмотря на карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Об этом российский президент Владимир Путин заявил по итогам совещания по вопросам противодействия распространению вируса в регионах, передают РИА Новости. Он уточнил, что в параде примет участие авиация, а на Красной площади состоится акция "Бессмертный полк".

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"Все, что планировалось на 9 мая, обязательно состоится: парад на Красной площади и "Бессмертный полк", но когда мы убедимся, что ситуация безопасна", – сказал он.

Президент уточнил, что 9 мая в небе пролетят самолеты и вертолеты, а на вечер в городах запланирован праздничный салют.

"Несмотря ни на что, 9 мая навсегда в наших сердцах, мы его отпразднуем, это священный праздник", – подчеркнул Путин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России отменили проведение военного парада, а также акции "Бессмертный полк" на День победы 9 мая. Путин тогда заявил, что "риски в связи с коронавирусом не дают права проводить подготовку к празднованию".