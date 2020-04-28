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28 апреля • обновлено в 20:10
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Путин пообещал с размахом отпраздновать "священное" 9 мая

5.9т
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В России планируют с размахом отпраздновать День победы 9 мая, несмотря на карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Об этом российский президент Владимир Путин заявил по итогам совещания по вопросам противодействия распространению вируса в регионах, передают РИА Новости. Он уточнил, что в параде примет участие авиация, а на Красной площади состоится акция "Бессмертный полк".

"Все состоится": Путин пообещал с размахом отпраздновать "священное" 9 мая

kremlin.ru

"Все, что планировалось на 9 мая, обязательно состоится: парад на Красной площади и "Бессмертный полк", но когда мы убедимся, что ситуация безопасна", – сказал он.

Президент уточнил, что 9 мая в небе пролетят самолеты и вертолеты, а на вечер в городах запланирован праздничный салют.

"Несмотря ни на что, 9 мая навсегда в наших сердцах, мы его отпразднуем, это священный праздник", – подчеркнул Путин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России отменили проведение военного парада, а также акции "Бессмертный полк" на День победы 9 мая. Путин тогда заявил, что "риски в связи с коронавирусом не дают права проводить подготовку к празднованию".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
На Украине истерика! Чем ближе День Победы, тем сильнее корежит бaндeровских рагулей.
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2
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни укринци, посмотрите на Ю т у б: Я.Кедми: По своей политической подлости Зеленский превзошел Порошенко ____
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1
2
Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Zhikharev Dmitry, пнх пдр
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2
1
Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Отлично, все на улицу, в метро, бухайте, жарьте шашлыки, каникулы ж ептель. Кто останется дома и не отпразднует тот не срусский
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4
1
Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Zhikharev Dmitry, свою жо-пу и меня не путай. Верти ей где хочешь, хоть на бутылке, ты ж срусский. Все сидят и ты не слазь
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3
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Князь Всея Киевской Руси, дурачок, я тебя на к у ю вертел...
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1
3
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