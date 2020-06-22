Путин показал свой кабинет в Кремле: журналисты заметили интересные детали. Фото

Президент России Владимир Путин показал росСМИ свой кабинет, пожаловавшись, что часто засиживается на работе до ночи, а потому и ночует там. Журналисты же обратили внимание на необычные детали, среди которых – плед с портретом главы РФ.

Апартаменты в Кремле, где работает и отдыхает российский лидер, показал провластный пропагандистский канал "Россия 1". Фрагмент видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Здесь я в основном с документами работаю. Заканчиваю достаточно поздно – полвторого или в два часа ночи", – сказал Путин, показывая свой кабинет.

На уточнение, мол, "а как часто" он там ночует, глава РФ заявил, что "всегда".

Кабинет Путина (Telegram-канал Дмитрия Смирнова)

В то же время Смирнов в своем Telegram-канале указал на две интересные детали, которые можно заметить на видео с Путиным.

В частности, в одном из кабинетов, где тот, по его же словам, ночует, есть диван, над которым висит в человеческий рост икона с изображением Иисуса Христа. А на диване лежит покрывало – с черно-белым портретом самого же российского лидера.

"Интересно не то, что в личном кабинете Путина на диване лежит постер с изображением Путина. Интересно, что он там лежит много лет. В изданном три года назад фильме Оливера Стоуна постер лежал на том же месте, как и портрет отца и образ на стене", – подчеркнул Смирнов.

Журналисты заметили интересные детали в кабинете Путина (Telegram-канал Дмитрия Смирнова)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава России Владимир Путин признался, что в свободное время любит слушать музыку и заниматься спортом.