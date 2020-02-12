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12 февраля • обновлено в 17:24
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Леонид Радзиховский
Леонид Радзиховский
Российский психолог и журналист Все статьи автора

Путин пойдет на уступки по Донбассу

1.6т

Путин может пойти на уступки по Донбассу. Дело в том, что для него важен переходный период по созданию Госсовета. Также для него важны отношения с Западом, чтобы его приняли на равных мировых лидеров в качестве новой фигуры – председателя Госсовета. Геополитика – одна из главных игрушек, в которые играет Путин. Как президента России, его принимают на равных любые лидеры мира. Нравится он им, не нравится, плохо они к нему относятся или хорошо – это неважно. А вот председатель Госсовета – это история другая, его могут принимать на равных, а могут и не принимать, могут игнорировать. Очень многое зависит от отношений с западными лидерами, и они для Путина гораздо важнее Донбасса.

Новости
Путин в панике и очень опасен

Мне кажется, он может пойти на уступки, тем более, если уходит с поста президента. Если бы он шел на выборы, для него важно было бы отношение людей к нему. Если Путин сдает Донбасс, то отношение многих людей станет к нему очень плохим. Ну а если он председатель Госсовета, ему неважно, как к нему относятся люди. Избираться ему не нужно, твердого закона какого-то нет, прямых выборов тоже. Соответственно, зависимость от мнения населения гораздо меньше. А сам по себе Донбасс, как вы понимаете, Путину и даром не нужен.

Путин крайне заинтересован в режиме полной тишины, чтобы там никаких выстрелов не было. Второе, Путин абсолютно не заинтересован в "Л/ДНР", они ему совершенно не нужны, особенно как человеку, который ушел с поста президента. Безумные идеи, типа захватить Украину, с реальностью не имеют ничего общего. Войны на Донбассе нет. За последние 4 года там не было ни одного сражения и ни одного боевого столкновения. Давно не было ни одного боестолкновения, когда два отряда вступают в бой друг с другом. Поэтому назвать войной это невозможно, как и полным миром.

Полный мир это в Абхазии и в Приднестровье. На Донбассе полного мира нет, но и войны тоже. Но как вы это не назовите – война, перестрелки, боестолкновения – Зеленский заинтересован все это прекратить. Не заинтересованы в этом его противники, которым нужно кричать, что он ничего не может сделать. Не заинтересованы также люди, делающие бизнес на войне, пиарщики, а также военные. Но поскольку их меньше, то в силах Зеленского, и уж тем более в силах Путина, твердо распорядиться, чтобы эти перестрелки прекратились.

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Автор
Леонид Радзиховский Леонид Радзиховский
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
Теги
Донбасс Новости России
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Поцриот "русич",пора уяснить,мы людьми и принципами не торгуем....это вы,флюгера,болтаетесь как де....мо в проруби,в зависимости,сколько отстегнут кураторы на хлеб с икоркой,клоуны дешёвые.
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Дегтяренко Светлана, Дав вы не только людьми торгуете, но и останками как Садовой-долборез.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
а куда денут 40000 быдла ? оно уйдет в рассею вслед за войсками ?
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Петрова Ольга, Гермафродит, если бы там были российские войска, то 37 миллионов быдла уже разбежались бы по польшам.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Чушь собачья.
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