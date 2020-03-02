Путин похвастался уникальным оружием в интервью ТАСС и припугнул США

Россия создала уникальные системы наступательного оружия, которых нет в мире, чтоб никому не пришло в голову напасть на Москву.

Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда. Это, прежде всего, я имею в виду, конечно, гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальной дальности. У нас в 2000 году армия была миллион триста с лишним тысяч человек, сейчас миллион с небольшим. Только на процент в год мы увеличили современность нашей техники, их всего было 6% современной техники. А сейчас, знаете, сколько? Почти 70", – заявил Путин.

Он добавил, что Россия ни с кем не собирается воевать.

"Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаём такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами. И вот у нас создалась уникальная сейчас ситуация, такого не было в новейшей современной истории России, мы всегда по стратегическому оружию догоняли наших, ну, условно скажем, конкурентов. Атомную бомбу сначала сделали американцы, мы догоняли потом, средства доставки в виде стратегической авиации — американцы, мы догоняли. Ракеты сначала они сделали, мы догоняли. Мы впервые с вами создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они догоняют нас", – подытожил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что ему нравится тотальный контроль над чиновниками всех уровней, поскольку без этого они расслабятся.

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