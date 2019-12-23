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23 декабря • обновлено в 19:07
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"Застрял на теме секса": Путин опять отличился похабной шуткой. Видео

2.5т
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Президент России Владимир Путин пошутил, что демографическую проблему в стране поможет решить разведение улиток, которые являются афродизиаком, то есть стимулируют половое влечение.

Так, в понедельник, 23 декабря, российский глава устроил встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ в Республике Адыгея (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Об улитках заговорил фермер из Московской области Сергей Балаев, который попросил включить их разведение в перечень видов сельхоздеятельности.

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"Я согласен... Улитки – это хороший, питательный биологический продукт", – ответил на это Путин.

Фермер напомнил, что улитки также являются афродизиаком, после чего президент России пошутил:

"Слышали, мужики? Все на улиток! Решим заодно и демографическую проблему... Дима, обязательно, тебе тоже пригодится (обращаясь к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, – ред.)".

Владимир Путин

Владимир Путин

Newsonline24.com

"Путин вновь похабно пошутил. Кажется, это уже действительно полноценная деменция: он застрял на теме секса безотносительно к обстоятельствам, окружению, аудитории", – отреагировал на своем Telegram-канале украинский блогер, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Застрял на теме секса": Путин опять отличился похабной шуткой. Видео

Скриншот

 

 

Как сообщал OBOZREVATEL, на выставке сельхозпродукции Владимир Путин пошутил про колбасу, высмеяв представителя главы Кремля в Южном федеральном округе Владимира Устинова.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
курьез видео Новости России сельское хозяйство
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hunt andres
hunt andres
Убогие ха хлы))((
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1
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Оно и видно, что вонючие Кацaпы имеют вату в голове и интеллект улитки!
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Это хох лам надо рекомендовать, а то их все ипут, а они никого не могут
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4
4
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Джонсон Саймон Ф., ", малахольная латентная петушара.", Самокритично, нечего и добавить.
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3
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ще не вмерла, фуй ты сосешь, мент поганый. Улиток ждут другие.
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1
4

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