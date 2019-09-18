Путин поглощает Беларусь: какие цели преследует глава Кремля, и при чем тут Крым

Российские СМИ опубликовали новые данные, подтверждающие продолжение процесса объединения двух стран – России и Беларуси в единое конфедеративное государство.

Речь идет о едином Налоговом и Гражданском кодексе, внешнеторговом режиме, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.

Появится ли на карте мира новое Союзное государство – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Российские СМИ опубликовали план проекта "Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства".

В документе прописан план действий по экономической интеграции между двумя странами.

Журналисты считают, что фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства.

Президент РФ Владимир Путин уже давно вынашивает планы по поглощению Беларуси с целью остаться при власти.

Новый интеграционный план

В распоряжении российского издания "Коммерсант" появился план проекта "Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства", который был согласован премьер-министрами РФ и Белоруссии Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом.

Как пишут журналисты, речь идет о довольно радикальном проекте: это частичная экономическая интеграция на уровне не менее чем в Евросоюзе, а в ряде вопросов — аналогичная конфедеративным или даже федеративным государствам.

В документе прописаны следующие положения:

принятие единого Налогового кодекса с 1 апреля 2021 года;

интеграция в сфере таможенной политики с 2021 года;

создание единого регулятора рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов (ТЭК). К 1 ноября 2019 года Министерства экономики обеих стран должны создать "дорожную карту", объединяющую отраслевое регулирование;

единые принципы банковского и финансового надзора;

договоренности о единых принципах "специальных экономических мер";

формирование единых соцгарантий;

взаимная отмена роуминга с 1 июня 2020 года.

Издание все же отмечает, что говорить о "фактическом объединении" двух стран до 2022 года исходя из данной программы нет никаких оснований — в документе идет речь только об экономической интеграции. Но даже и здесь в проекте не указано никакой конкретики, как эти планы будут реализоваться.

В проекте ничего не говорится о внутреннем устройстве исполнительной власти в России и Беларуси, как и само существование исполнительной власти Союзного государства.

Что примечательно, в согласованной программе совершенно не упоминаются такие сферы, как оборона, госбезопасность, суд, правоохрана и вопросы МВД, образование, здравоохранение. Но стоит отметить, что стороны договорились о том, что любые другие положения договора о Союзном государстве могут обсуждаться.

Реакция Беларуси и России

Опубликованный проект программы интеграции прокомментировала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, которая сообщила, что до подписания документа президентами двух стран, он еще не является официальным.

Наталья Эйсмонт "Белновости"

"Все громкие термины, используемые в приведенной статье, - конфедерация, федерация и так далее - мы бы предложили оценивать, как досужие журналистские штампы", – говорит она, – "Это свято! Красные флажки - это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается – к этому страны не готовы".

"Все громкие термины, используемые в приведенной статье, - конфедерация, федерация и так далее - мы бы предложили оценивать, как досужие журналистские штампы", – говорит она. – "Это свято! Красные флажки - это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается – к этому страны не готовы".

В Кремле также сообщили, что опубликованные положения проекта не являются окончательными.

"Пока план не публиковался и не раскрывался, поэтому вся эта информация носит сугубо предварительный характер", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

В то же время белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко сообщил, что уже к 8 декабря президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции стран.

"До первого ноября этого года должны быть разработаны "дорожные карты", их 31 по разным направлениям", – рассказал он.

"Наши связи еще будут уплотняться… мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Сейчас работаем над этими "дорожными картами". Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях", – добавил Семашко.

Путин желает объединения с Беларусью

Политика российского президента по отношению к Беларуси сейчас довольно агрессивна. Несмотря на сопротивления со стороны Александра Лукашенко, у Путина есть огромные желания и возможности для поглощение соседнего государства.

В комментарии OBOZREVATEL российский юрист и директор института исследования российской агрессии Юрий Шулипа пояснил, что в понимании главы Кремля объединение двух стран в дальнейшем даст возможность избавится от проблемы Крыма.

"С его точки зрения, после слияния с Беларусью образуется иное Союзное государство, иной субъект международного права с аннексированным Крымом. Таким образом он хочет решить два вопроса: первый – продлить свою власть, а второй – избавиться от претензий на Крым. Но понятное дело, что с позиции международного права он никогда его не обойдет, какое бы государство там не создавалось. Такое преступление, как аннексия Крыма, невозможно легализовать", – говорит россиянин.

К сожалению, поглощение Беларуси Россией до 2024 года, когда запланированы очередные выборы российского президента, вполне реальны. Для Путина это не составит проблем, так как РФ уже давно влияет на многие процессы внутри соседней Республики.

Владимир Путин

"Беларусь фактически является экономической и политической колонией РФ. Мы видим, что Беларусь находится в составе ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. – Ред.), у двух стран сейчас единый военный, таможенный и пограничный союз, соответственно общий союз спецслужб. Беларусь – это государство с фактически нулевым суверенитетом. Политическая и экономическая модель страны полностью зависит от РФ, она живет на сырьевых реках со стороны России", – отметил Шулипа.

В том, что Путину как-то необходимо решить проблему с выборами в 2024 году, так как по Конституции РФ одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд, согласен и российский журналист Александр Рыклин.

"Совершенно очевидно, что обе стороны здесь играют свою игру. С российской стороны эта игра более или менее очевидна. И что сейчас важно продемонстрировать властям России? Что проблема 2024 года каким-то образом будет решена", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

"Утечка вот этого документа говорит о том, что Кремль постоянно дает понять своим контрагентам и на Западе, и внутри РФ, что Путин никуда не уходит. Возможно, будет реализован вот этот белорусский проект, и в конечном итоге возникнет Союзное государство. Там появятся какие-нибудь новые высокие должности и таким образом Путин сохранит контроль над всей поляной", – считает он.

Впрочем, Рыклин не советует на данный момент всерьез воспринимать те позиции "Программы действий РФ и Беларуси", которые опубликовали в СМИ, так как они перетерпят еще множество изменений.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

"Однако, тут нужно понимать: это важный сигнал о том, что Путин все равно сохранит контроль, чтобы никто себе не строил планов на 2024 год", – заявил российский журналист.

Откуда возникла идея создания Союзного государства

Договор о создании Союзного государства был подписан экс-президентом России Борисом Ельциным и президентом Беларуси Александром Лукашенко в декабре 1999 года в Москве. Согласно этому соглашению, Россия и Беларусь создают "надгосударственную структуру с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством".

Спустя 20 лет столь тесного совместного развития привело к тому, что в конце 2018 года в России всерьез заговорили об объединении двух государств в Союзное.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Неоднозначными остаются заявление Лукашенко по этому поводу. Он с одной стороны заявляет, что "давить на Беларусь не получится", а с другой – направляет поздравления Путину со словами о том, что "союз россиян и белорусов состоялся".

Многие эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко просто так не пойдет на объединение с Россией. Для этого Путин должен предложить белорусскому президенту что-то действительно стоящее, поговаривают даже о посте вице-президента новосозданного государства.

Почему возникла идея создания Союзного государства, объясняется довольно просто. Согласно Конституции РФ, Владимир Путин досиживает последний срок на посту президента, и чтобы удержатся при власти, нужно либо менять Конституцию, либо же создавать новую, но уже для новой державы.

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