Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает предоставление гражданства для граждан Украины и Беларуси.

Об этом сообщается на сайте Кремля. Документ "О внесении изменений в статью 33 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" отменяет прохождение процедуры для граждан этих стран, которые "свободно владеют русским языком".

"Федеральным законом устанавливается возможность признания граждан Республики Белоруссия и Украины, свободно владеющих русским языком, носителями русского языка без прохождения процедуры собеседования", – сказано в законе.

До этого украинцы и белорусы могли быть признаны носителями русского языка только при прохождении собеседования или сдачи экзамена. Такое положение дает возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке.

kremlin.ru

kremlin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

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