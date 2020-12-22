Путин запретил преследовать экс-президентов РФ: детали закона

Глава России Владимир Путин подписал закон о расширении гарантий неприкосновенности экс-президентов.

Соответствующая информация размещена на сайте президента РФ. Теперь его нельзя привлечь к ответственности, допросить или обыскать за абсолютно любые деяния, даже совершенные вне срока президентских полномочий.

Согласно документу, усложнилась процедура лишения экс-президента неприкосновенности. Инициировать процедуру должен будет не Следственный комитет России, а треть депутатов Государственной Думы России. Далее потребуется согласие обеих палат парламента, верховного и конституционного судов, а для принятия данного решения в парламенте необходимо 2/3 голосов.

Кроме того, запрещено обыскивать жилые и служебные помещения экс-президента, досматривать его автомобили, средства связи, документы, багаж и переписку.

Напомним, что в июле 2020 года в России "обнулили" сроки президентства Путина, внеся соответствующие поправки в конституцию. Теперь он сможет вновь стать кандидатом в президенты РФ и остаться у власти на пятый и шестой сроки.

Впервые президентом он был избран 26 марта 2000 года. Затем переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012 и 2018 годах.

Перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был увеличен с четырех до шести лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Путин, возможно, серьезно болен и может уйти в отставку. Появление законопроекта, суть которого заключается в том, чтобы сделать бывших президентов фактически недосягаемыми для правосудия – знак, указывающий на это.