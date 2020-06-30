Путин подписал "загадочный" указ для военных РФ

Глава России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.

Документ опубликован на сайте правовой информации. Особенностью указа является то, что впервые в нем не указана продолжительность сборов. Хотя в предыдущих указах, с 2014 года, озвучивались сроки в два месяца.

К сборам в российской армии будут привлечены также нацгвардейцы, госохрана и ФСБ. Обеспечением сборов будет заниматься правительство и местная власть.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в МИД Украины заявили о рисках нового вторжения России, причиной которого могут быть внутренние проблемы в РФ.