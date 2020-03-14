Путин подписал скандальный законопроект о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал законпроект о поправках в Конституцию, которые дают ему возможность оставаться в кресле главы государства.

Он "обнуляет" его президентские сроки и позволяет баллотироваться еще как минимум два раза после окончания текущего срока в 2024 году. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Теперь законопроект будет направлен в Конституционный суд для проверки. После этого 22 апреля по поправкам планируют провести общероссийское голосование.

Владимир Путин narodna-pravda.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, Государственная дума России приняла в третьем чтении скандальные правки в Конституцию РФ.

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