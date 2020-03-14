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14 марта • обновлено в 13:51
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Путин подписал скандальный законопроект о поправках в Конституцию

1.4т
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Президент России Владимир Путин подписал законпроект о поправках в Конституцию, которые дают ему возможность оставаться в кресле главы государства.

Он "обнуляет" его президентские сроки и позволяет баллотироваться еще как минимум два раза после окончания текущего срока в 2024 году. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Теперь законопроект будет направлен в Конституционный суд для проверки. После этого 22 апреля по поправкам планируют провести общероссийское голосование.

Владимир Путин

Владимир Путин

narodna-pravda.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, Государственная дума России приняла в третьем чтении скандальные правки в Конституцию РФ.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Не, ну а чо делать, если народ вопиёт -Отец родной, кормилец, не покидай нас ! Вороги-супостаты кругом, обложили демоны ! На тебя Батюшко вся надёжа ! Вот и решил Обнулятор протектората Россия , уважить людишек )))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Злопыхатель Вежливый, Зря ёрничаешь, в военной доктрине США, Россия, наравне с Китаем числятся как враги. И лишь благодаря Путину, у "исключительных" нет ни единого шанса победить Россию.
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