Президент России Владимир Путин в ходе визита в Вифлеем в четверг, 24 января, поднял упавшую на пол фуражку палестинского гвардейца.

Подтверждающее видео личного фотографа президента Палестины Махаммада Атика опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как видно на кадрах, проходя мимо стоящих в ряд военных, глава РФ заметил лежащий на полу головной убор. Он поднял фуражку и вернул ее на голову офицера, показав большой палец.

Россияне потроллили "подвиг" Путина с фуражкой

Палестинцы оценили такой шаг, тогда как россияне в очередной раз высмеяли лидера. "Когда идет Путин, у евреев шляпы слетают. Дурной глаз?", "Любую ерунду освещают, как подвиг. Вы нормальные?", "Еле дотянулся до головы", "Ну что, экономику поднять не может, хоть палестинцу фуражку поднял", "В*та в экстазе", "Ленин и дети прям", "Понты для пропагандистов", – написали в комментариях.

Что никто вчера не увидел: Путин и упавшая фуражка солдата почетного караула в Вифлееме pic.twitter.com/TGZfvazGlK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 24, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее местный оркестр города Вифлеем в Палестине неудачно попытался сыграть гимн России во время прибытия в резиденцию главы РФ Путина.

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