Путин придумал новую пожизненную должность для экс-президентов РФ

Глава России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о порядке формирования Совета Федерации, предусматривающий, в частности, пост пожизненного сенатора для экс-президентов.

Документ был опубликован на сайте нижней палаты парламента. Согласно законопроекту, бывший президент РФ сможет претендовать на этот пост в течение трех месяцев со дня прекращения исполнения полномочий главы государства.

Кроме того, экс-президент, ставший сенатором, сохранит все социальные и иные гарантии, предусмотренные законодательством для бывшего главы государства.

Пожизненными сенаторами могут быть назначены и граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Также законопроект предусматривает следующее:

Осужденные за преступления средней тяжести не смогут стать сенаторами в течение 5 лет.

Главы субъектов Федерации получат возможность назначать сенатором депутата Госдумы, избранного по их одномандатному избирательному округу.

Ценз оседлости для федеральных госслужащих с чином советника 1 класса и сотрудников Росгвардии могут отменить.

Возможно расширение перечня оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов. Новым основанием могут стать факты несоблюдения сенаторами или депутатами требований, ограничений и запретов для лиц, претендующих на осуществление полномочий парламентариев.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас при этом заявил, что обе палаты парламента планируют принять проект закона в кратчайшие сроки. "Примем до конца года", – сказал он ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 25 июня по 1 июля проходило всероссийское голосование за поправки в Конституцию. В итоге изменения коснулись статьи 81, посвященной допустимому количеству президентских сроков.

По данным Центризбиркома РФ, "за" поправки проголосовали почти 78% россиян.