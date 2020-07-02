Путин поблагодарил россиян за обнуление: в сети лидера обозвали "жуликом"

Путин поблагодарил россиян за голосование и одобрение поправок к Конституции. ТАСС

Обращение президента России Владимира Путина к россиянам с благодарностью за их поддержку изменений в Конституцию РФ вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Многие пользователи не поверили в достоверность результатов голосования, заявив, что они липовые.

“Володя она нарисованная. Масштаб фальсификаций побил все рекорды. Победа пиррова”, – написал Олег Быков.

Россияне не верят в честность голосования и обещания главы страны (Twitter)

Россияне не верят в честность голосования и обещания главы страны (Twitter)

Россияне не верят в честность голосования и обещания главы страны (Twitter)

Россияне не верят в честность голосования и обещания главы страны (Twitter)

Волну негодования у российских пользователей вызвали слова Путина о том, что “современная Россия еще формируется и переживает стадию становления, многое пока сделано на живую нитку".

Россияне не верят в честность голосования и обещания главы страны (Twitter)

Россияне не верят в честность голосования и обещания главы страны (Twitter)

Россияне не верят в честность голосования и обещания главы страны (Twitter)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле голосование за поправки в Конституцию назвали "триумфом доверия" к президенту Владимиру Путину.