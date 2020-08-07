Путин планирует "править вечно": российский журналист рассказал, как президент "ведет страну в тупик"

Российский журналист Андрей Колесников заявил о "франкоизации" политического режима в РФ: президент страны Владимир Путин якобы закладывает фундамент, чтобы оставаться главой государства пожизненно.

Об этом он написал в блоге для "Нового времени". Журналист отметил, что так же поступил и Франсиско Франко в Испании, утвердив в 1947 году закон о преемственности власти.

"Однако пока Европа богатела в послевоенную эпоху, Испания под властью сонного режима Франко атрофировалась одно десятилетие за другим. Путин, похоже, может достичь такого же уровня инерции – и в политике, и в экономике, и в общественной жизни", – написал Колесников.

Журналист подчеркнул, что в отличии от российского президента, Франко подумал о преемнике.

"Благодаря запланированному восстановлению монархии после его смерти на трон смог взойти король Хуан Карлос. Путин же ведет Россию в тупик. Ведь он не может вернуть назад царя. И поэтому он просто откладывает на потом проблему преемственности власти. Après lui, le deluge (После него хоть потоп)", – отметил Колесников.

Как сообщал OBOZREVATEL, американское издание The New York Times предполагает, что российский президент Владимир Путин проводит маневры для того, чтобы остаться у власти на неопределенный срок.