Президент России Владимир Путин опасается повторения периода перестройки. Именно поэтому он затеял переформатирование власти в стране после 2024 года и переход на тандемократию (система управления государством несколькими лицами. – Ред.).

Об этом в блоге на сайте "24 канала" написал российский журналист, публицист, главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов. По его мнению, глава страны-агрессора стремится избежать ошибок, допущенных после распада СССР.

"Именно через призму страха перестройки-2 следует толковать принятое Путиным решение проблемы 2024 года. Выбор происходил между тем, чтобы остаться у власти самому или передать власть надежному преемнику, сохранив за собой функции и инструменты контроля, которых не было во времена Горбачева", – отметил он.

По мнению Баунова, как план передать власть преемнику и сохранить за ним контроль могут быть прочитаны предложения из послания президента РФ Федеральному собранию от 15 января 2020 года: ограничить президентскую власть двумя сроками, усилить влияние парламента на формирование правительства и вписать в Конституцию новый орган Госсовета.

Владимир Путин "ИноСМИ"

"Все эти новшества могли быть попытками аппаратчиков, ответственных за госстроительство и получивших от Путина карт-бланш, найти варианты решения проблемы-2024. Однако ни одно из них не давало бы результата без двоевластия и пресловутой тандемократии. Именно об этом Путин говорил в Иванове в начале марта, предвосхищая свое согласие на обнуление президентских сроков", – полагает журналист.

Нынешний президент России, подчеркивает он, мог бы назначить преемника, а сам уйти на должность главы Госсовета или/и лидера правящей партии или движения. К тому же, эти посты можно было бы совместить, так как в статье о Госсовете сказано, что президент его формирует, но не сказано, что он же его и возглавляет.

"Таким образом, Госсовет мог бы возглавить Путин, переставший быть президентом, а отсутствие прямой поддержки избирателей на этом посту компенсировалось бы ролью главы правящей партии (движения), получившей парламентское большинство. В качестве альтернативного полюса надзора и места для Путина – бывшего президента мог бы выступить и пост главы правительства, усиленный той же должностью руководителя партии власти и лидера парламентского большинства", – делает вывод Баунов.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ по институту КГБ Юрий Швец рассказал, что существуют некоторые разведпризнаки, которые свидетельствуют о скором отстранении Владимира Путина от власти. По его словам, один из основных – вывод значительных финансовых ресурсов за пределы России.

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