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"Им все надоело": Бабченко оценил протесты в Москве

2.3т Читать материал на украинском

Протесты в Москве 27 июля показали, что отныне власти в России прекратили играть в демократию.

"Боится ли Путин того, что происходит в Москве? Конечно, нет", – сказал в блоге OBOZREVATEL журналист Аркадий Бабченко.

"Никакого страха там нет. Просто от тактики игры в демократию, игры в выборы они перешли к тактике избиений и посадок, которая и проще, и эффективней. Просто им все надоело", – убежден он.

Протесты в Москве 27 июля, полиция проводит задержание

Протесты в Москве 27 июля, полиция проводит задержание

Republic.ru

Отвечая на вопрос, не показал ли настолько многочисленный протест, что россияне стали смелее отстаивать свои убеждения, Бабченко заметил: "Я не вижу, что у них стало меньше страха. 20-тысячные митинги были, и не раз. И в поддержку Навального выходило 20 тысяч, на Болотной площади было еще больше. На митинги выходили и по 20, и по 30 и, говорят, по 100 тысяч человек".

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По оценкам журналиста, акция протеста 27 июля закончится тем же, чем заканчивались все предыдущие акции: ничем.

Как писал OBOZREVATEL, в Москве 27 июля прошел митинг с требованием регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Участников акции жестоко разгоняли правоохранители, проводив массовые задержания – в общей сложности более 1300 человек.

Комментируя это событие в блиц-интервью OBOZREVATEL, российский журналист и оппозиционер Александр Рыклин сказал: "Они хотели запугать, но только разозлили их. Они вызвали ярость у огромного количества людей. Я видел в толпе молодых ребят, которые говорили: "Ладно, сейчас лето, а вот в начале сентября все наши соберутся, тогда поглядим, что будет". И это правда".

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Тема
Эксклюзив
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Россия Москва
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Предлагаю простой эксперимент. Один свидомый берет в руку резиновую дубинку и бьёт другого свидомого в область головы. Со всей свидомой яростью. Один раз. Результат фиксируется.Думаю, для статистики сотни тестов хватит. Статистика обрабатывается, учитывается количество челюстно-лицевых травм, переломов костей черепа, сотрясений мозга. Сравнивается со статистикой "жестокого" подавления митинга в Москве В принципе, это очень хороший эксперимент, потому как минус сто свидомых, хоть и немного, но по способствует улучшению ситуации в/на Украине.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Живой труп шо-то оценивает? "Арррррригинально, поручик!" (с) :-)))))
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