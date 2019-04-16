Путин отправит своих военных еще в одну страну: что произошло

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении военнослужащих Вооруженных сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.

Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так, речь идет об отправке в республику до 30 специалистов – "офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба".

Российские СМИ пишут, что Кремль все ближе к строительству военной базы в ЦАР. Такую идею высказывала в январе министр обороны республики Мари Ноэль Койяра.

"Взгляд"

Кризис в ЦАР продолжается с 2013 года, когда мусульманские группировки взяли власти над преимущественно христианским населением. В результате столкновений погибли тысячи людей, более миллиона вынуждены были переселиться из родных мест, около 570 миллионов бежали за границу.

Сейчас порядок в стране поддерживают миротворцы ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России признали, что их военные специалисты находятся в Венесуэле – якобы в рамках отношений с правительством страны.

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