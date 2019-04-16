Путин отправит своих военных еще в одну страну: что произошло

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении военнослужащих Вооруженных сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.
Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так, речь идет об отправке в республику до 30 специалистов – "офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба".
Российские СМИ пишут, что Кремль все ближе к строительству военной базы в ЦАР. Такую идею высказывала в январе министр обороны республики Мари Ноэль Койяра.
"Взгляд"
Кризис в ЦАР продолжается с 2013 года, когда мусульманские группировки взяли власти над преимущественно христианским населением. В результате столкновений погибли тысячи людей, более миллиона вынуждены были переселиться из родных мест, около 570 миллионов бежали за границу.
Сейчас порядок в стране поддерживают миротворцы ООН.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России признали, что их военные специалисты находятся в Венесуэле – якобы в рамках отношений с правительством страны.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.