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7 марта • обновлено в 21:41
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Путин отменил разрешение на временное проживание в России: что будет с заробитчанами

3.8т
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Разрешение на временное проживание в России, которое выделяется по квотам, планируется полностью отменить. Это будет сделано в рамках реформы миграционной системы РФ.

Соответствующее поручение российского президента Владимира Путина было опубликовано на сайте Кремля. В нем лидер РФ предложил реформировать миграционные режимы и институт гражданства в России.

Путин отменил разрешение на временное проживание в России: что будет с заробитчанами

Миграционная реформа предполагает наделить вид на жительство в России статусом основного документа, после получения которого иностранец может претендовать на гражданство. В свою очередь разрешение на временное проживание, которое выделяется по квотам, исключается.

Будет установлено три вида порядка приема в гражданство: общий, упрощенный и особый. Общий по умолчанию будет применяться ко всем иностранцам, упрощенный – к людям из стран, "близких к России в социокультурном отношении". Особый же порядок будет действовать в случаях, когда решение о приеме в гражданство "требует оценки неочевидных фактов" и особых процедур, а само решение принимается на высоком уровне.

Кроме того, будет установлен некий "единый миграционный режим" долгосрочного пребывания (более 90 дней в году) для иностранных граждан, которым не требуется получать визу для въезда в Россию, в частности украинских заробитчан. А для тех иностранных граждан, которые желают получить право на длительное пребывание в России, обязательными условиями будут наличие аккаунта в государственной информационной системе с предоставлением биометрических данных, отсутствие опасных инфекционных заболеваний и получение единого документа с электронным носителем информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, на границе с Россией СБУ задержала украинца.

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Автор
Игорь Никитин
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Pooh Vini
Pooh Vini
К.цпы дохли,что украинцы едут к ним на заработки . Радуйтесь,теперь они станут такими же как и вы - русскими со всеми правами. Многоходовочка однако
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ю туб: В неподконтрольных донецких степях... Д.Джангиров и Т.Монтян ____
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
укроинци, смотрим на Ютуб: В неподконтрольных донецких степях... Д.Джангиров и Т.Монтян
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