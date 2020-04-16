Путин отменил парад на 9 мая из-за коронавируса

В России в связи с пандемией коронавируса отменили проведение военного парада, а также акции "Бессмертный полк" на День Победы 9 мая.

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Об этом в четверг, 16 апреля, во время заседания Совбеза в режиме онлайн объявил президент РФ Владимир Путин. Событие транслировалось российскими телеканалами, а также в сети.

Путин на параде 9 мая Взгляд

"Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 мая", – сказал Путин.

Он пообещал, что парад и другие массовые мероприятия, связанные с 75-летием праздника, состоятся в 2020 году, однако не уточнил, когда именно.

"Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые должны были запланированы", – сказал Путин.

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Как писал OBOZREVATEL, недавно Путина попросили перенести парад в Москве с 9 мая. С таким обращением выступили российские ветеранские организации.