Отмена парада к 9 мая и празднование Дня победы из-за эпидемии коронавируса в России – болезненный удар по пропаганде "победобесия" и самому населению страны.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал украинский историк Юрий Гудыменко. По его словам 9 мая всегда было чуть ли не самым главным праздником не только для политического руководства РФ, но и для всего государства в целом.

"Российская пропаганда действительно ориентирована на 9 мая. Это не просто главный праздник в нынешней России, это ключевой праздник всей страны. Перенос и празднования, и парада из-за эпидемии – будет болезненным для российской пропаганды. К тому же значительная часть населения случайно, с экранов телевизоров, еще и не выходя из дому, потому что карантин, узнает, что ни 8, ни 9 мая 1945 года война на самом деле не закончилась. Она продолжалась", – уточнил историк.

Путин отменил парад к 9 мая

Он напомнил, что на этот праздник Кремль обычно тратил миллионы и десятки миллионов долларов на пропаганду "победобесия" не только внутри России, но и во всем мире.

"Современное тоталитарное государство не может жить без мифов, но у Путина теперь очень маленький выбор, из чего можно выбирать. Потому что гордиться России ничем. Последние войны она проиграла, остается гордиться одним – т.н. Великой отечественной войной и делать так, чтобы этот миф все больше и больше проникал в жизни россиян. Правда, и он тоже обречен на поражение", – подытожил Гудименко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению американского историка Александра Мотыля, Россия снова пытается изменить исторический нарратив, "присваивая" победу во Второй мировой войне не только СССР, но и Российской Федерации в частности.