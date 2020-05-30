Путин "отложил" Украину до осени, Россию ждет тяжелое время – Касьянов

Президент России Владимир Путин не будет заниматься вопросами окончания войны на Донбассе и решения проблем с Украиной как минимум до осени.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов. По его словам, ныне ему главное пройти голосование по поправкам в Конституцию, реализовав свой январский план по продлению власти.

"Украина и война на Донбассе не на повестке дня. Путин сильно озабочен крахом январского плана, который должен был закончиться майским праздником и триумфом парада победы с лидерами многих стран. Новая политика у него будет с осени", – уточнил он.

При этом политик не исключает, что к тому времени в России могут начаться локальные протесты из-за плохого экономического состояния людей.

"Не исключаю, что народ начнет буянить. Пока не массово, а локально. Если в одном моногороде на предприятии не будут платить денег, а это тысячи неработающих людей, начнутся волнения. Осень может быть непростой, даже если Путин утвердит свою власть еще на 16 лет", – заверил он.

К тому же, по его мнению, через несколько месяцев может начнется передел собственности. Предприятия среднего бизнеса могут перейти в руки "правильных" людей. Это те, кто прислушиваются к начальству и все исполняют.

Полную версию интервью с Михаилом Касьяновым на OBOZREVATEL читайте в воскресение 31 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем в связи с проведением парада к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.

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