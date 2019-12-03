Несколько дней назад Путин приезжал в Санкт-Петербург с несколькими параллельными пропагандистскими миссиями, одной из которых было якобы т.н. "открытие" скоростной трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург под новым названием "Нева".

Некоторые ток-шоу и даже эфиры таких программ, как "Лицом к событию" на Радио Свобода, пригласили людей, чтобы обсудить это "знаменательное" событие… только гости программ – поголовно – были все не очень компетентны, говорить об этой трассе…. по причине того, что они не ездили, не ездят, или почти никогда в прошлом не ездили на машине по этому маршруту между "двух столиц" (как их называют при помощи распространённого штампа).

А спрашивать-то надо было у меня.

После моего переезда из Нью-Йорка в Москву в 1996, вот уже 23 года я живу на два города. Кроме авиа и ж/д сообщения, сразу с 1996 года, я начал ездить между двумя городами и на машине. Я думаю, что, в среднем, за эти 23 года, я примерно 4-5 раз в год езжу туда-обратно именно на машине. Это значит, что по этой трассе я проезжал, в среднем, 8-10 раз за год в одном направлении. Таким образом, с 1996 года по сей день, я оцениваю, что проехал эту трассу сам, за рулём, от 180 до 230 раз.

Сначала это была только лишь старая трасса М-10, которая с 1996 была ужасной, и к концу 90-х стала кошмарной.

Двухполосное движение в одном направлении, при наличии двойной сплошной и "встречки" прямо там же, без ограждений – тогда даже это было редкой роскошью, по сравнению с большинством участков. Иногда – мегаопасные 3-полосные участки, которые чередовали 2 полосы в твоём направлении с двумя полосами в обратном направлении, где тебе нужно было успеть завершить обгон какого-нибудь грязного грузовика, "тошнившего" по такому шоссе 50 км/ч (кто-то должен был сказать водителям таких грузовиков, что война давно закончилась, и что такая их техника не должна была больше быть на улицах и дорогах страны). Когда полоса для обгона заканчивалась, тебе нужно было успеть перестроиться в своё правое стойло, желательно перед тем и до того, как эта твоя полоса для обгона резко переходила в полосу для обгона для встречного транспорта. Особенно прекрасно это было делать в зимнее время года, когда разметки не видно подо льдом и снегом, и когда ты ориентируешься только по боковым дорожным знакам с этой разметкой, да ещё по фарам встречных машин. Если кто-нибудь едет тебе в лоб – или ты не успел встать в своё правое стойло, или не успела встречная.

В общей сложности сотни километров без какого-либо освещения, только с фарами – такой была старая М-10.

Стыки мостов, которыми можно было выдернуть подвеску, жёсткие ямы и переезды железнодорожных путей, возникающих из ниоткуда и уходящих вникуда – это было везде, и на этих местах грузовики, т.н. "фуры", любили оттормаживаться (ну, потому что они не умеют перелетать такие препятствия на большой скорости), создавая общие пробки иногда на километры, а иногда и на десятки километров.

Перевернувшаяся где-то фура могла легко означать пробки на сотни километров в обоих направлениях.

На середине маршрута у Вышнего Волочка М-10 делала поворот налево (если ехать от Москвы) на ровно 90%, под прямым углом, и шла ровно-ровно через центр Вышнего Волочка, с ограничением скорости в 60, а иногда и в 40 км/ч, со всеми пешеходными переходами и светофорами.

М-10 шла через крупные городки и посёлки, и через малые посёлки и деревни (от мегамасштабов Зеленограда до минимасштабов какого-нибудь Большого Опочивалово, деревни в Чудовском районе Новгородской области, входящей в состав Трегубовского сельского поселения; от мегамасштабов Химок до минимасштабов деревни Тараканово в Солнечногорском районе Московской области, входящей в состав сельского поселения Смирновское; от мегамасштабов Твери до минимасштабов деревни Чёрная Грязь в Солнечногорском районе Московской области, относящейся к сельскому поселению Лунёвское; от мегамасштабов Клина до минимасштабов деревни Мясной Бор в Новгородском муниципальном районе Новгородской области, относящейся к Трубичинскому сельскому поселению; и так далее), что, при въезде в любые из этих населённых пунктов, означало 60 км/ч в лучшем случае – просто потому, что в худшем были участки и 40 км/ч, и пешеходные переходы, и светофоры… Я знаю, о чём говорю – проехать эту трассу туда и обратно, в общей сложности порядка 200 раз – это вам не поле перейти.

Когда какие-то участки приходили в полную негодность, где не могли проехать даже тракторы, их начинали "ремонтировать", сужая и без того узкую проезжую часть (если её так можно было назвать), и тогда максимум скорости был 20 км/ч в лучшем случае. Потому что в худшем – глухие пробки на десятки (!!!) километров в обоих направлениях. Окончание такого "ремонта" было связано, как всегда, со слезами.

Новости Во главе страны больной человек

Вот как выглядела трасса М-10 в совсем глухие времена позднего Ельцина и раннего Путина.

Потом начали появляться объездные пути – типа в объезд Твери, Торжка и Тосно. Потом, как в объезд Твери, эти объездные пути начали модернизироваться и расширяться.

Но, тем не менее, общая протяжённость М-10, в среднем, была такого качества, что весь путь из Москвы до Санкт-Петербурга, или обратно, на личном автомобиле, занимал от 10 до 12 часов, в зависимости от погодных условий и от пробок.

Потом постепенно начали открывать новые участки новой трассы М-11. Вообще, она вводилась в эксплуатацию участками, иногда достаточно протяжёнными. Сначала от МКАДа можно было проехать в объезд Химок и Шереметьево и попасть сразу в Солнечногорск; потом мы перестали ездить через горки Валдая и видеть разные названия типа Яжелбицы, Ижицы, Крестцы, Харчевня (в которой часто на обочинах стояли дорожные проститутки), Вины, Спасская Полисть и так далее; затем оставалась только М-10 вокруг Твери с юга, потом через центр Клина, и всё старое на северо-запад от Великого Новгорода; напоследок и от Великого Новгорода в сторону Питера мы стали ездить по новой М-11, за исключением какого-то старого участка вблизи самого Санкт-Петербурга, и все участки М-11 сомкнули, наконец, в объезд Клина.

И вот, когда достроили последний участок вблизи Санкт-Петербурга, вот тогда Путин и приехал, открывать "полностью" построенную трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург "Нева".

Только она не построена, как таковая. Её нет. Цельной – нет. Едешь по ней, едешь, и, не доезжая Твери, она вдруг переходит в старую М-10, которая идёт в объезд Твери с юга. С мелкими населёнными пунктами в табличках на белом фоне, с ограничениями 60 км/ч. И так по ней ты "тошнишь" вокруг Твери, полностью выпадая из М-11 на старую М-10 примерно километров на 60. А потом вновь въезжаешь на М-11.

То есть участок М-11 в объезд Твери построить забыли. Вернее, даже начать строить забыли: предполагался объезд Твери с севера, но строительство так и не началось, от слова совсем.

Вот так Путин открывал "новую скоростную трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург "Нева" по стандартам XXI века" – трассу, которой, на самом деле, нет. В цельном виде. И непонятно, будет ли она, в цельном виде, вообще когда-либо, до наступления замечательных времён Прекрасной России Будущего.

Трасса М-11 имеет две полосы в одном направлении (за исключением большего количества полос у самой Москвы и трёх полос у самого Санкт-Петербурга).

На 80% (без преувеличения) протяжённости всей трассы нет никакой мобильной связи: полное отсутствие любого сигнала любого провайдера.

Строительство одного километра этой трассы стоило астрономических денег. Специалисты могут подсказать: рекорд ли это воровства в мире, или нет. В общей сложности 684 км новой трассы, в которые входят те 60 вокруг Твери по старой М-10, обошлись в 520 млрд рублей. Таким образом, один (!) метр (!!) новой трассы обошёлся почти в миллион рублей (!!!) – вы смеётесь, да?

Строили эту трассу "всем миром" (и всем карманом) с 2010 года. Завершить планировали к началу Чемпионата мира по футболу в июне 2018 года, но "не вышло". Путин открыл незавершённую трассу 27 ноября 2019 года.

Стоимость проезда автомобиля в один конец из Москвы в Санкт-Петербург – порядка 2000 рублей (с транспондером – порядка 1500 рублей). Удачно вам "потошнить" вокруг Твери по старой М-10 за такие деньги!

Галимая пропаганда Путина о том, что из Москвы в Санкт-Петербург теперь можно доехать на машине за 5,5 часов – ложь. И, кстати, по всей протяжённости этой "новой" трассы почти нет заправок, кафе и туалетов. Не оборудована...

189 км системы (да, целой системы!) скоростных дорог под названием New Jersey Turnpike (NJTP), построенной за два года, с 1950 по 1952 (67 лет назад!!!), соединяют Большой Нью-Йорк и Нью-Джерси со всей Пенсильванией и Делавером. Дорога предоставляет прямой скоростной объезд Филадельфии с юго-востока для всех людей, путешествующих на машинах между Нью-Йорком и Вашингтоном. И это при том, что NJTP является лишь шестой по загруженности скоростной дорогой в США. На этом шоссе очень очень очень много полос, каждая шириной 3,7 метра, и съезды шириной в 3 метра. На некоторых участках для автобусов и грузовиков сделаны не просто отдельные полосы, а отдельное параллельное шоссе. Более того, на большинстве участков вы просто не увидите встречного шоссе даже через перегородку с отбойником: встречное движение уведено подальше, и иногда скрывается за лесом, да так, что вы не видите даже встречных фар.

Или возьмите трассу I-95 (Interstate 95) – межштатную автомагистраль в США длиной 3090 км, проходящую по территории пятнадцати (!!!) штатов. Она является самой длинной межштатной автомагистралью, проходящей с севера на юг США, через штаты Мэн, Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр, Мэриленд, Виргиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия и Флорида. Главные её части были построены в 1956 году (63 года назад!!!). Ежегодно I-95 проезжают 110 миллионов человек и через неё двигается примерно 40 ВВП США.

Ни один из американских президентов не принимал участия в позорном открытии каких-то фантомных дорог в США, по образу и подобию путинско-российского позора 27 ноября 2019 года, после столетий (!) ада вообще без какого-либо нормального шоссе между двумя главными городами страны, получившей порядка 4 триллионов долл

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