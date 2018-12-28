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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Путин открыл огонь по своим

4.9т

Последние антиукраинские санкции, введенные российским правительством против целого ряда политиков, - пожалуй, самые странные в новейшей истории.

Среди фигурантов санкционного списка оказались не только политики, не скрывающие своего негативного отношения к агрессивным действиям Кремля и путинскому режиму в целом, но и те, кто на протяжении десятков лет защищал в Украине именно российские интересы и ассоциируется с этой защитой и у коллег, и у избирателей.

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В Кремле опасная ситуация

В российские списки попали, например, бизнесмен и депутат Верховной рады Вадим Новинский; бывший глава Харьковской области времен Януковича Михаил Добкин, баллотировавшийся в 2014 году в президенты от пророссийских сил; бывший вице-премьер Александр Вилкул, известный как главный защитник интересов Москвы в Днепропетровской области; бывший вице-премьер Борис Колесников, возглавляющий "теневое правительство". Попала в список и восходящая звезда пророссийской оппозиции, лидер партии "Наши" депутат Евгений Мураев. Каждого из этих людей можно без преувеличения назвать настоящим патриотом - но не Украины, а именно путинской России. И вот эти люди оказываются в российском санкционном списке.

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Можно было предположить, что таким образом Москва помогает своим сторонникам, с помощью санкций доказывая их самостоятельность. Однако в санкционном списке вы не увидите других оппозиционеров, которые поссорились с недавними соратниками: бывших глав администрации президентов Кучмы и Януковича - Виктора Медведчука и Сергея Левочкина, бывшего вице-премьера Юрия Бойко и депутата Вадима Рабиновича. Рабинович покинул фракцию Оппозиционного блока в Раде, а Левочкин и Бойко были из нее исключены после объединения с Медведчуком и Рабиновичем в "Оппозиционную платформу - За жизнь". Михаил Добкин вообще уверен, что Москва таким образом отомстила каждому, кто проголосовал за это исключение, - и, похоже, он близок к истине.

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Зачем Кремлю эта дезинформационная кампания?

Для Кремля сторонник - не тот, кто тратит деньги на русских священников, обеспечивает успех российской пропаганды, как Мураев, сохраняет хотя бы частичный контроль над территориями восточных областей, как Добкин или Вилкул. Для Кремля сторонник - тот, кто исполняет приказы. Тот, кто просто делает то, что захотелось Путину на данный момент, - не обсуждая, не задавая вопросов, не сомневаясь.

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Заслуги Путина перед Украиной

Путину, в общем-то, не нужны сторонники, ему нужны рабы. Сторонник с собственным мнением для него - такой же враг, как и противник. Вот почему российская пропаганда еще до всяких санкций просто решила стереть их из украинской политики. Если вы прочитаете в "Газете.ру" анализ ситуации перед выборами, вы просто не найдете в нем упоминания об Оппозиционном блоке: "политиками востока" там названы деятели из "Оппозиционной платформы", редко выезжающие из Киева и никакой особой связи с востоком не имеющие. Но раз в Кремле решили, что именно эти люди будут политиками востока, значит, так тому и быть.

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Почему у Путина кличка ''Михаил Иванович''

История с нелепым обстрелом своих, которые вдруг стали чужими, еще раз показывает, что у России в Украине нет никаких шансов, чем бы ни закончились украинские выборы. Шанс один - разбомбить, отутюжить танками, расстрелять, пересажать. Но в мирной ситуации шансы отсутствуют именно потому, что Кремль не хочет и не будет сотрудничать ни с кем - ни с Порошенко, ни с Тимошенко, ни, как оказывается, даже с Добкиным.

Кремль хочет не сотрудничества. Он требует подчинения.

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Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:Грани
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Дейман Алон
Дейман Алон
Допа идет в дупу!
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
З дебільним "санкційним списком" це топорна гебешна гра. Оппоблок, як прихильники кремля, катастрофічно втрачає електорат навіть і на Сході. Тому тепер з Медведчука і компанії гебня ліпить явну, показову "п'яту колону", щоб очевидним, показовим «адептам Путіна» протиставити іншу частину "розколотого опоблоку". З другої частини намагаються зліпити "рускоязичних патріотов Украіни,крєпкіх хозяйствєнніков, сістємную опозіцію Порошенко, коториє протів Путіна, но любят рускую культуру, йазик і нє любят бандеровцєв". Це заготовка розрахована для напівватного електорату, особливо для Сходу та Півдня України. Приціл на вибори у ВР, щоб таким чином пропхати до Парламенту проросійські сили, які катастрофічно втрачають електорат.
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