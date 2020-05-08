В начале своей карьеры президент России Владимир Путин работал по линии нелегальной разведки.

Как рассказал Путин в интервью телерадиокомпании "Мир" в преддверие Дня Победы, его первым местом работы после окончания Ленинградского государственного университета были органы государственной безопасности.

Владимир Путин работал в разведке

"Довольно быстро я попал на работу во внешнюю разведку, в основном работал по линии нелегальной разведки. Нас там воспитывали в духе исключительной преданности Отечеству", – отметил президент.

При этом он добавил, что не дай бог попасть в то положение, в которое попали в 1941 году отцы и деды.

"Конечно, мы должны всегда помнить, как вели себя наши предки – отцы, матери, дедушки и бабушки. И всегда руководствоваться тем, как они относились к Родине, Отечеству, особенно если оно в опасности", – подчеркнул Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, публикация в Германии архивов немецкой разведки, согласно которым Владимир Путин в 80-х годах был агентом тайной полиции ГДР Штази, нанесла ощутимый удар репутации российского президента на Западе.

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