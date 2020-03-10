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10 марта • обновлено в 15:21
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Путин захотел обнулить президентство: Госдума поддержала

5.2т
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Президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в России.

Об этом глава Кремля рассказал во вторник, 10 марта, во время выступления в Госдуме РФ.

"Вариант об обнулении президентских сроков был бы возможен, если Конституционный суд даст разрешение на такую поправку. Мы принимаем не новую Конституцию, а вносим в нее значимые поправки", – сообщил он.

Также он высказался за альтернативу на выборах в стране.

"Считаю, что сильная президентская вертикаль абсолютно необходима. Были предложения продлить полномочия действующего президента, вашего покорного слуги. Не нужно этого делать, альтернатива должна быть", – заявил он.

Напомним, что ранее депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова предложила поправку в конституцию РФ, согласно которой предлагается либо снять ограничение для президента на два срока, либо обнулить президентские сроки после принятия поправок в основной закон страны, пишут "Ведомости".

Также о возможности обнуления президентских сроков Путина уже говорил его бывший помощник Владислав Сурков. Экс-чиновник заявлял, что в случае уточнения в конституции полномочий главы государства правовая логика приведет к необходимости "обнуления президентских сроков", ведь "это будет другой институт президентства".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России набросились на президента Владимира Путина из-за поправки в Конституцию о языке.

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Автор
Тимур Григоренко
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Чан Джеки
Чан Джеки
чего обнулять -просто скажи узурпация власти.диктат.
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Чан Джеки
Чан Джеки
подлый трус.
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фил филька
фил филька
все ясно. весной коронация и будет у нас путин персональным российским короновирусом))
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