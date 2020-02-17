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17 февраля • обновлено в 19:19
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Путин освободил одних моряков, но захватил новых

2.7т

На выходных, в акватории Азовского моря российские пограничники задержали "маломерное судно" с четырьмя рыбаками на борту. Как нетрудно догадаться, рыбаками оказались граждане Украины. Их доставили в оккупированную Керчь для дальнейшего разбирательства.

Как сообщает российская пресса:

"Капитан рыбацкой лодки не остановился по требованию пограничников и попытался скрыться. При осмотре судна нашли более 290 рыб камбалы и ставную сеть; у задержанных не было при себе удостоверений личности и необходимых для вылова документов".

В этом сообщении прекрасно все. Например то, что что четверо взрослых мужиков поперлись в море, когда в общем-то, война не закончена и они погребли в сторону противника. Возможно, они наслушались известного певца, который назвал свою партию словом, обозначающим то, чего у него не было никогда и нет. Песня "Не твоя война", называется. Возможно, рыбаки решили, что это и не их война тоже и вдруг поняли, что были не правы.

Но это – лишь начало. Как хотите, а у меня, в далеком детстве, был личный опыт езды на "маломерном судне", а именно – на моторной лодке. Между прочим, туда как раз помещалось 4 взрослых человека и сеть, которой мы ловили рыбу, недалеко от Полярного круга. Можно было ставить мотор, присоединять бензобак, заводить и конечно – управлять лодкой, визуально фиксируя отмели, на которые не стоит выскакивать, чтобы не запороть мотор.

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Так вот, подобных поездок, за моими плечами – десятки. В том числе, были поездки, когда в лодке было три и даже четыре человека. Так вот, никому в голову не приходило, что в лодке может быть капитан. Россияне же нашли капитана, видимо, по умению материться и другим неуловимым признакам. Других оснований для этого не было, поскольку из текста видно, что документов у мужчин – не было.

Далее, там же написано о том, что у них не было и разрешительных документов на вылов рыбы. И вот тут возникает вопрос: "А с каких делов у граждан Украины должны быть разрешительные документы от российских пограничников?" Или вообще, на каких основаниях они вообще требуют эти документы у граждан другой страны?

С другой стороны, они вполне могли обнаружить 290 рыб камбалы, внутри которых находились пакетики с веществом, напоминающим наркотик. Ну и в конце концов, возникает фундаментальный вопрос: их что же, тоже на убийц будут выменивать или как? Если да, то в РФ может возникнуть прибыльный бизнес. Арестованные за тяжкие преступления, на территории Украины преступники, через адвокатов будут подавать в РФ запрос на обмен, за хорошие деньги, те будут включать их в список обмена и вуа-ля. И так будет длиться бесконечно, ибо закон рынка гласит: "спрос рождает предложение". А прецедент с выдачей граждан Украины в РФ, кстати – в нарушение норм Конституции, зекоманда уже сформировала.

В связи с этим есть предложение: может быть всех этих умников включить в обменный фонд и поменять? Пускай едут в страну берез и балалаек на богатые корпоративы и дают свои концерты и шоу по особнякам и саунам? Певца – тоже могут забрать с собой. Он им там Ушаночку и Мурку забацает в лучшем виде. Благо дело, там вакансии Кобзона и Задорнова освободились. Почему бы и нет? Все стало бы лучше и даже веселее.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Темы
Российско-украинский конфликт Обострение в Азовском море
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Азовское море Новости России
Источник
Источник: defence-line.org
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Неувязочка - лично Путин не мог - по заграницам ходит - алиби себе отрабатывает ! Лавров то - же был.... все - точно -он - Шойгу !
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-её мозги никто не освободил
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-эту так и не отпустили
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